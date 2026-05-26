الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

افضل دعاء يوم عرفة مستجاب.. رددوا كلمات المغفرة والتوبة الآن

أحمد سعيد

يوم عرفة هو ركن الحج الأعظم، ويوم تفتح فيه أبواب الرحمة وتتزايد فيه الدعاء بطلب المغفرة والعتق من النار، حيث يقف فيه الحجاج على صعيد عرفات مقبلين على الله بقلوب خاشعة مرددين دعاء يوم عرفة لذا يستحب ترديد افضل دعاء يوم عرفة لجلب خيري الدنيا والآخرة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة»، لذا نعرض عليكم في السطور التالية أفضل ما يقال في هذا اليوم من الأدعية المستجابة في يوم عرفة 2026 .

أفضل دعاء يوم عرفة قبل أذان المغرب

يستحب لكل مسلم أن يقول افضل دعاء يوم عرفة لجلب المغفرة والرحمة من الخالق ، ومن أفضل صيغ الدعاء التي ذكرتها دار الإفتاء في هذا اليوم المبارك : 

  • اللهم في يوم عرفة اجبر خواطرنا، واشرح صدورنا، ويسِّر أمورنا يا كريم.
  • اللهم في يوم عرفة اكتب لنا الخير حيث كان، وارضنا بما قسمت لنا يا رب العالمين.
  • اللهم اجعل يوم عرفة يوم فرجٍ لكل مهموم، وشفاءٍ لكل مريض، ورحمةٍ لكل ميت.
  • اللهم في يوم عرفة ارزقنا حبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك.
  • اللهم افتح لنا في يوم عرفة أبواب الرحمة والمغفرة والرزق والسعادة يا رب العالمين.
  • اللهم اجعل لنا في يوم عرفة دعوةً لا تُرد، ورزقًا لا يُعد، وبابًا إلى الجنة لا يُسد.

دعاء يوم عرفة مستجاب لـ دار الإفتاء

نشرت دار الإفتاء عددا من صيغ افضل دعاء يوم عرفه مستجاب قبل أذان المغرب ومن هذه الأدعية: 

  • اللهم في يوم عرفة لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفَّسته.
  • اللهم في يوم عرفة اجعلنا من عتقائك من النار، واكتب لنا رحمةً تغنينا بها عن رحمة من سواك.
  • اللهم اجعل دعاءنا في يوم عرفة مستجابًا، وذنوبنا مغفورة، وقلوبنا مطمئنة يا أرحم الراحمين.
  • اللهم في يوم عرفة ارزقنا من الخير فوق ما نتمنى، واصرف عنا من الشر فوق ما نحذر.
  • اللهم ارزقنا في يوم عرفة سعادةً لا تزول، وراحةً تملأ القلوب، ويقينًا لا يتغير.
  • اللهم في يوم عرفة قرِّبنا إليك، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.

دعاء يوم عرفة مستجاب الوارد عن النبي

يعد افضل دعاء يوم عرفة هو دعاء النبي في يوم عرفة حيث يكثر بين الناس التساؤل عنه وقد ورد عن الإمام علي رضي الله عنه الدعاء الذي كان يقوله الرسول في هذا اليوم، حيث قال: أَكْثَرُ دعاءِ النبيّ عليه الصلاة والسلام يوم عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ هو :

«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ، وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ، اللَّهُمَّ لَكَ صَلاَتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي، وَإِلَيْكَ مَآلِي، وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبر، وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الأَمر؛ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ».

أدعية يوم عرفة

  1. اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ القَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَن زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا
  2. اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي؛ فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ
  3. اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه، وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه، وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك، ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك، ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ، وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ، وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا
  4. اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وأَسْرَرْتُ وأَعْلَنْتُ، أنْتَ إلَهِي لا إلَهَ لي غَيْرُكَ
  5. اللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ علَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علَى مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ علَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
  6. اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من زَوالِ نعمتِكَ، وتحولِ عافَيتِكَ، وفُجاءةِ نقمتِكَ، وجميعِ سُخْطِكَ
  7. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ، وجِلَّهُ، وأَوَّلَهُ وآخِرَهُ وعَلانِيَتَهُ وسِرَّهُ
  8. اللَّهُمَّ اجْعَلْ لي في قَلْبِي نُورًا، وفي لِسَانِي نُورًا، وفي سَمْعِي نُورًا، وفي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ في نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لي نُورًا
  9. اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه، وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه، وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا.

الأدعية المستجابة في يوم عرفة 2026

ومن افضل دعاء يوم عرفة أن يردد المؤمن دعاء الصالحين في هذا اليوم المبارك ومنها : 

  1. اللَّهمّ إني أسألك بأنَّ لكَ الحمدُ لا إِله إِلاَّ أنتَ المنّانُ، بديعُ السموات الأرض، يا ذَا الجَلالِ والإِكرام، يا حيُّ يا قيّوم.
  2. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمنْ شَرّ الغِنَى وَالفَقْرِ.
  3. اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأخْلاقِ وَالأعْمالِ وَالأهْوَاءِ.
  4. اللَّهُمَّ إِني أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ سَمْعِي، وَمنْ شَرّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرّ لِساني، وَمِنْ شَرّ قَلْبي وَمنْ شَرّ مَنِيِّي.
  5. اللهم إني أعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ وَالجُنُونِ والجذام وسيئ الأسْقامِ ".
  6. اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ، وأعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، وأعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ وَالحَرَقِ وَالهَرَمِ، وَأعُوذُ بِكَ أنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطانُ عِنْدَ المَوْتِ، وأعُوذُ بِكَ أنْ أمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وأعُوذُ بِكَ أنْ أمُوتَ لَديغًا.
  7. اللَّهُمَّ إني أعوذُ بِكَ منَ الجُوعِ فإنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأعُوذُ بك مِنَ الخِيانَةِ فإنَّها بِئْسَتِ البطانَةُ.
  8. اللَّهُمَّ اكْفِني بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأغْنِني بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِواكَ.
  9. اللَّهُمَّ ألْهِمْنِي رُشْدِي، وَأعِذْنِي مِنْ شَرّ نَفْسِي.
  10. اللهم إني أعُوذُ بكَ منَ الشِّقاقِ وَالنِّفاقِ وَسُوءِ الأخْلاقِ.
  11. يا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّت قَلْبي على دينِك.
  12. اللَّهُمَّ عافني في جَسَدِي، وَعافني في بَصَرِي، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنِّي، لا إِلهَ إِلاَّ أنْتَ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ العَالَمِين
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
