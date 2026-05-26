الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن.. طعم المشويات الأصلية في البيت

آية التيجي

يُعتبر طرب الحاتي من أشهر أكلات المشويات التي يفضلها عشاق اللحوم، خاصة خلال عيد الأضحى والمناسبات العائلية، حيث يتميز بطعمه الغني وقوامه الطري ورائحة الشواء المميزة.

وتقدم الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة طرب الحاتي بطريقة سهلة يمكن تحضيرها في المنزل، مع الحفاظ على نفس مذاق الحاتي الشهي.

مكونات طرب الحاتي:

كيلو لحم مفروم بنسبة دهون حوالي 20%
200 جرام لية ضاني مفرومة ناعم
منديل طرب (بيت الكلاوي) مقطع
2 بصلة كبيرة مفرومة ومصفاة
ملح حسب الرغبة
فلفل أسود
بهارات لحم أو سبع بهارات

طريقة تحضير طرب الحاتي في الفرن:
ـ تبدأ الوصفة بخلط اللحم المفروم مع اللية وتفل البصل والملح والفلفل الأسود والبهارات، ثم تُعجن المكونات جيدًا حتى تتماسك تمامًا.
ـ بعد ذلك يتم تشكيل اللحم على هيئة أصابع متساوية الحجم، ثم تُلف داخل قطع منديل الطرب بإحكام للحصول على القوام والطعم المميز.

سر طعم الحاتي ورائحة الشواء

ويُنصح برص أصابع الطرب على شبكة شواء مع وضع صينية أسفلها تحتوي على قليل من الماء لتجميع الدهون أثناء التسوية.

ثم تُطهى في فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية حتى تنضج وتكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا من جميع الجهات.

وللحصول على نكهة الشواء الأصلية، يمكن استخدام قطعة فحم مشتعلة مع قطرات من السمن أو الزيت داخل الصينية، ثم تغطيتها بورق الفويل لمدة 10 دقائق حتى تمتص رائحة الفحم.

نصائح لنجاح طرب الحاتي

ـ استخدام لحم يحتوي على نسبة دهون مناسبة للحصول على طراوة أفضل.
ـ تصفية البصل جيدًا لمنع تفكك الخليط.
ـ عدم المبالغة في لف منديل الطرب حتى ينضج بسهولة.
ـ تقليب الطرب أثناء التسوية للحصول على تحمير متساوٍ.

