الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

العيد من غير حرمان.. كيف تتناول اللحوم بطريقة صحية في عيد الأضحى؟

نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
آية التيجي

مع حلول عيد الأضحى، تمتلئ الموائد بأطباق اللحوم والفتة والرقاق، وهي من الأكلات الأساسية التي يفضلها الكثيرون خلال أيام العيد، لكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى مشكلات صحية متعددة مثل عسر الهضم، الحموضة، زيادة الوزن، وارتفاع مستويات الدهون والكوليسترول، خاصة لدى مرضى الضغط والسكر.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن الاستمتاع بأكلات العيد لا يعني الحرمان، لكن يعتمد على تنظيم الكميات واختيار الطرق الصحية في الطهي وتناول الطعام.
 

وأوضح “القيعي” في تصريح خاص لموقع "صدى البلد الإخباري، أن أفضل طريقة لتجنب الإفراط في تناول اللحوم تبدأ بتناول طبق من السلطة أو الخضروات قبل الوجبة الرئيسية، لأن الألياف تساعد على الشعور بالشبع وتحسن عملية الهضم.

وأضاف أن اختيار اللحوم قليلة الدهون وإزالة الدهون الظاهرة قبل الطهي من الخطوات المهمة للحفاظ على صحة القلب وتقليل السعرات الحرارية، مشيرًا إلى أن الشوي والسلق من أفضل طرق الطهي الصحية مقارنة بالقلي أو التسبيك الغني بالدهون.

احذر الجمع بين اللحوم والفتة والحلويات

وحذر أخصائي التغذية العلاجية من تناول كميات كبيرة من اللحوم مع الفتة والمشروبات الغازية والحلويات في وجبة واحدة، لأن ذلك يسبب ضغطًا على الجهاز الهضمي ويرفع نسبة الدهون والسعرات الحرارية بشكل كبير.

وأشار إلى أن شرب المياه بكميات كافية طوال اليوم يساعد على تحسين الهضم وتقليل الشعور بالخمول، مع أهمية تقليل المشروبات السكرية والعصائر الصناعية خلال أيام العيد.

المشي بعد الأكل يحسن الهضم

ونصح الدكتور معتز القيعي بممارسة المشي لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة بعد تناول الطعام، لما له من دور مهم في تنشيط الدورة الدموية وتحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بالامتلاء.

كما شدد على ضرورة التزام مرضى الضغط والكوليسترول بالنظام الغذائي الموصوف لهم، مع تجنب الإفراط في تناول اللحوم الدهنية والأحشاء مثل الممبار والكبدة.

وأكد أن الوعي الغذائي والاعتدال في تناول الطعام هما المفتاح للاستمتاع بأكلات عيد الأضحى دون التعرض لمشكلات صحية.

الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية
