ريال مدريد يخطط للتحرك نحو فيرنانديز وسط صراع إنجليزي إسباني على الصفقة

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يدرس التحرك بشكل سريع للتعاقد مع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، لاعب وسط تشيلسي، من أجل تدعيم خط الوسط بعد رحيل الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش.

وبحسب صحيفة "إندبندنت"، فإن النادي الملكي يستعد لاتخاذ خطوات ملموسة لحسم الصفقة، رغم أن عقد اللاعب مع تشيلسي يمتد حتى صيف 2032، ما يجعل المفاوضات معقدة وصعبة من الناحية المالية.

الجولة الأخيرة

وأشارت التقارير إلى أن مواجهة الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز قد تكون الأخيرة لإنزو بقميص تشيلسي، في ظل حالة عدم وضوح حول مستقبله داخل ملعب "ستامفورد بريدج".

مانشستر سيتي على خط المنافسة

وفي المقابل، يدخل مانشستر سيتي على خط المنافسة، حيث يراقب اللاعب أيضًا تحسبًا لتطورات مستقبلية مرتبطة بالفرنسي رودري، الذي يُعد هدفًا رئيسيًا لريال مدريد، رغم صعوبة إتمام الصفقة.

100 مليون جنيه إسترليني

وتشير التقديرات إلى أن تشيلسي لن يتمكن من استرداد كامل القيمة التي دفعها للتعاقد مع إنزو والتي تجاوزت 100 مليون جنيه إسترليني، في حال قرر بيعه خلال الفترة المقبلة.

كما أوضحت التقارير أن اللاعب الأرجنتيني سبق وأن أثار الجدل بتصريحات ألمح فيها إلى رغبته في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي، وهو ما أدى إلى توتر في علاقته مع إدارة النادي اللندني.

وبين اهتمام ريال مدريد وسيتي، يبقى مستقبل إنزو فيرنانديز مفتوحًا على جميع الاحتمالات خلال سوق الانتقالات المقبل.