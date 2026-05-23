أحمد موسى عن شارع الفن : مصر تحول وسط القاهرة إلى مسارح مفتوحة بالمجان

علق الإعلامي أحمد موسى، على قيامه بجولة في شارع الفن في وسط المدينة برفقة وزيرة الثقافة ومحافظ القاهرة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يوم الخميس الماضي نزلت شارع الفن في. وسط القاهرة ومصر تحول وسط القاهرة الى مسارح مفتوحة بالمجان".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" شارع الفن تم تدشينه من رئيس الوزراء وتحول الى مسرح يرتاد عليه الموهوبين وكل ركن في شارع الفن به حكاية".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" احنا شفنا التراث المصري والدولة تستهدف تحويل وسط القاهرة لمسارح وانصح الجميع بزيارة شارع الفن في وسط المدينة لرؤية العروض الفنية".

