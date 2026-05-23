بسبب خلاف على تحميل الركاب.. ضبط طرفي مشاجرة بين سائقي توك توك في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين قائدى بعض مركبات الـ"توك توك" بسوهاج .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة سوهاج بين طرف أول (3 سائقين)، طرف ثان (عاملان) مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول تحميل الركاب قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ومركبتين توك توك "قيادة إثنين من المتهمين"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على المركبتين، وإتخاذ الإجراءات القانونية.