الداخلية تكشف تفاصيل إدعاء سيدة بتعدى أشخاص علي شقيقها وزوجها بالضرب بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى على شقيقها وزوجها بالضرب بسلاح أبيض ومنعهم من حصاد محصول قطعة أرض زراعية بالبحيرة لخلافات على ملكيتها.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات حول ميراث قطعة أرض زراعية بين القائمة على النشر ، وبين عمتها وزوجة عمها جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة والمحرر بشأنها عدد من المحاضر ، وبسؤال المشكو فى حقهما أقرا بوجود خلافات بينهما والشاكية ووالدتها وأشقائها حول ملكية قطعة الأرض المشار إليها والتى آلت إليهم جميعاً بالميراث ، ونفيا ما نسب إليهما بالشكوى.

وبإستدعاء الشاكية (طالبة "سن 19") وتبين كونها غير متزوجة ،وبسؤالها تبين أنه لم يصدر حكم قضائى بتمكينها من قطعة الأرض، وأقرت بقيامها بإرسال شكواها لنشرها على الصفحة المشار إليها فى إطار النيل من الطرف الثانى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.