لا يحمل رخصة قيادة.. القبض على طالبين أديا حركات استعراضية بسيارتهما في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى سيارتين ملاكى بالسير برعونة وآداء حركات إستعراضية بأحد الطرق بالغربية معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "ساريتين التراخيص" وقائديهما (طالبان"أحدهما لا يحمل رخصة قيادة"– مقيمان بدائرتي قسمى شرطة "ثان طنطا ، أول طنطا")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه بقصد الاستعراض .

تم التحفظ على السيارتين .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.