وزارة السياحة تشارك في مؤتمر Explore 2026 لتعزيز الترويج بالسوق الأمريكي

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات المؤتمر الدولي Explore 2026، الذي تنظمه منصة Expedia Group بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الأمريكي ودعم التعاون مع شركاء المهنة الدوليين.

ويُعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في صناعة السياحة والسفر والتكنولوجيا السياحية، حيث يجمع أكثر من 2200 مشارك من ممثلي شركات السياحة والطيران والفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني والمؤسسات الإعلامية من أكثر من 40 دولة، إلى جانب قيادات كبرى الشركات العالمية العاملة بقطاع السفر والسياحة.

وقد ترأس وفد الهيئة الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بمشاركة السيدة سوزان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي.

وخلال فعاليات المؤتمر، عقد وفد الهيئة سلسلة من اللقاءات المهنية والإعلامية مع عدد من كبار منظمي الرحلات وممثلي كبرى المؤسسات والشركات السياحية العالمية ووسائل الإعلام المتخصصة في قطاع السياحة والسفر.

كما عقد اجتماعًا مع قيادات منصة Expedia Group المُنظمة للمؤتمر، بحضور السيد Jochen Koedijk الرئيس التنفيذي للتسويق، والسيد Jennifer Andre نائب رئيس تطوير الأعمال في قطاع الإعلانات بالمنصة؛ حيث تم استعراض أوجه الشراكة القائمة بين الجانبين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة.

كما تناول الاجتماع مناقشة آليات التعاون المستقبلية، بما في ذلك توفير أدوات تحليل بيانات السوق ولوحات معلومات رقمية لدعم اتخاذ القرار التسويقي، إلى جانب بحث تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالهيئة بهدف رفع كفاءة الأداء في مجالات التسويق السياحي الرقمي والترويج الدولي.

وفي السياق ذاته، شارك الدكتور أحمد يوسف في إحدى الجلسات النقاشية المهنية الذي عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر، والتي استعرضت مستقبل صناعة السياحة وتطور التجارب السياحية الدولية.

وخلال الجلسة؛ استعرض الدكتور أحمد يوسف التجربة التسويقية المصرية، والترويج لمصر كمقصد سياحي آمن ومتنوع، فضلًا عن بحث فرص التعاون مع شركاء الصناعة الدوليين، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من السوق الأمريكي والأسواق المستهدفة الأخرى.

وقد ركزت فعاليات المؤتمر هذا العام على مستقبل صناعة السياحة العالمية، وتطور التجارب السياحية، وأهمية جودة البيانات والمحتوى السياحي، إلى جانب الدور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات السياحية وتعزيز تجربة المسافرين.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تعقد شراكة ممتدة مع منصة Expedia Group، يتم من خلالها تنفيذ حملة ترويجية مشتركة لمدة عام تستهدف أسواق كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بما يعزز معدلات الوصول والحجوزات للمقصد السياحي المصري.

