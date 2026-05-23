قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وصولها لأسعار قياسية.. الطماطم تعود للهبوط من جديد
مدبولي: الدلتا الجديدة استثمار للمستقبل.. وهدفنا تقليل الفجوة الغذائية وزيادة الإنتاج
عايز رأيك بصراحة في المنصة ومتخافيش من الوزير.. حوار أبوي بين مدبولي وطالبة
تهديد إيراني ناري لترامب.. طهران تتوعد واشنطن برد أقسى إذا عادت الحرب
رئيس الوزراء: لا داعي لقلق اولياء الامور بشأن تطوير المناهج التعليمية
مشاركة واسعة لعدد من الشخصيات والأحزاب في المؤتمر العام لحزب العدل.. صور
رئيس إيران: الولايات المتحدة لن تربح هذا الصراع
تفاصيل حجز محاكمة ياسمينا المصري بتهمة التشهير بالفنان أشرف زكى
إية الشطارة دي ..طالبة تشرح لرئيس الوزراء تصميمها لموقع الكتروني
وصلت 25 جنيها | تراجع في أسعار الطماطم اليوم.. والزراعة تكشف السر
ينتقد حماس ويتجاهل إسرائيل.. هل يتسبب مجلس السلام في إشعال العدوان على غزة؟
مؤسسة أبو العينين تواصل توزيع لحوم الأضاحي في مختلف المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة السياحة تشارك في مؤتمر Explore 2026 لتعزيز الترويج بالسوق الأمريكي

الدكتور أحمد يوسف
الدكتور أحمد يوسف
محمد الاسكندرانى

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات المؤتمر الدولي Explore 2026، الذي تنظمه منصة Expedia Group بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الأمريكي ودعم التعاون مع شركاء المهنة الدوليين.

صناعة السياحة والسفر

ويُعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في صناعة السياحة والسفر والتكنولوجيا السياحية، حيث يجمع أكثر من 2200 مشارك من ممثلي شركات السياحة والطيران والفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني والمؤسسات الإعلامية من أكثر من 40 دولة، إلى جانب قيادات كبرى الشركات العالمية العاملة بقطاع السفر والسياحة.

وقد ترأس وفد الهيئة الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بمشاركة السيدة سوزان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي.

وخلال فعاليات المؤتمر، عقد وفد الهيئة سلسلة من اللقاءات المهنية والإعلامية مع عدد من كبار منظمي الرحلات وممثلي كبرى المؤسسات والشركات السياحية العالمية ووسائل الإعلام المتخصصة في قطاع السياحة والسفر.

كما عقد اجتماعًا مع قيادات منصة Expedia Group المُنظمة للمؤتمر، بحضور السيد Jochen Koedijk الرئيس التنفيذي للتسويق، والسيد Jennifer Andre نائب رئيس تطوير الأعمال في قطاع الإعلانات بالمنصة؛ حيث تم استعراض أوجه الشراكة القائمة بين الجانبين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة.

كما تناول الاجتماع مناقشة آليات التعاون المستقبلية، بما في ذلك توفير أدوات تحليل بيانات السوق ولوحات معلومات رقمية لدعم اتخاذ القرار التسويقي، إلى جانب بحث تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالهيئة بهدف رفع كفاءة الأداء في مجالات التسويق السياحي الرقمي والترويج الدولي.

وفي السياق ذاته، شارك الدكتور أحمد يوسف في إحدى الجلسات النقاشية المهنية الذي عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر، والتي استعرضت مستقبل صناعة السياحة وتطور التجارب السياحية الدولية.

وخلال الجلسة؛ استعرض الدكتور أحمد يوسف التجربة التسويقية المصرية، والترويج لمصر كمقصد سياحي آمن ومتنوع، فضلًا عن بحث فرص التعاون مع شركاء الصناعة الدوليين، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من السوق الأمريكي والأسواق المستهدفة الأخرى.

وقد ركزت فعاليات المؤتمر هذا العام على مستقبل صناعة السياحة العالمية، وتطور التجارب السياحية، وأهمية جودة البيانات والمحتوى السياحي، إلى جانب الدور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات السياحية وتعزيز تجربة المسافرين.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تعقد شراكة ممتدة مع منصة Expedia Group، يتم من خلالها تنفيذ حملة ترويجية مشتركة لمدة عام تستهدف أسواق كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بما يعزز معدلات الوصول والحجوزات للمقصد السياحي المصري.

Explore السياحة مصر وزارة السياحة والآثار سياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

فقيد عزبة الأحمر

كان يستعد للزفاف ..وفاة شاب بمطار شرم الشيخ عقب عودته من السعودية

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

العدادات الكودية

متاح الآن.. رابط تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

أقطاي

أمير هشام يكشف حقيقة توقيع أقطاي عبدالله مهاجم إنبي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

ما يسن للمضحى فعله عند الأضحية؟.. الإفتاء توضح

ما يسن للمضحي فعله عند الأضحية؟.. الإفتاء توضح

ماذا قال النبى عن صيام يوم عرفة؟.. اعرف فضل هذا اليوم العظيم

ماذا قال النبى عن صيام يوم عرفة؟.. اعرف فضل هذا اليوم العظيم

صلاة العيد

الاوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى

بالصور

خست أوي.. هنا شيحة تستعرض رشاقتها

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد