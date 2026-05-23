وزير السياحة يصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسته لتنظيم فعاليات الكسوف الكلي للشمس

شمس يونس

في إطار الاستعدادات اللازمة لاستقبال مصر لظاهرة الكسوف الكلي للشمس والمرتقب حدوثها بمحافظة الأقصر يوم 2 أغسطس 2027، أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قراراً بتشكيل لجنة برئاسته للتجهيز لتنظيم الفعاليات الخاصة بهذا الحدث الاستثنائي؛ بما يساهم في تيسير تجربة السائحين في متابعة هذه الظاهرة بشكل آمن ومنظم.

وتختص اللجنة بالإعداد والتجهيز لتنظيم فعاليات هذا الحدث، بالإضافة إلى بحث سبل تقديم التيسيرات اللازمة لاستيعاب تدفقات الوفود السياحية الراغبة في مشاهدة هذه الظاهرة الطبيعية بما يضمن انسيابية الحركة وتجنب الازدحام في مناطق الرصد الرئيسية.

وتضم اللجنة في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، ومعاوني وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة والتحول الرقمي، ورؤساء مجالس إدارات غرفتي شركات ووكالات السفر والسياحة والمنشآت الفندقية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية والداخلية والطيران المدني والجهات الأخرى المعنية.

جدير بالذكر أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز يجعلها من بين الدول التي ستحظى بأطول مدة مشاهدة للكسوف، والتي قد تصل إلى نحو ست دقائق، بما يعزز من فرص تعظيم الاستفادة السياحية من هذه الظاهرة الفريدة، ويضع مصر ضمن أبرز الوجهات العالمية لمتابعتها.
 

