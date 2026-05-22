إصابة مدير آثار إسنا وأرمنت بكسر في القدم بعد سقوطه خلال جولة ميدانية بالأقصر

تعرض حسين الحداد مدير منطقة آثار إسنا وأرمنت جنوب الاقصر لإصابة مفاجئة أثناء مروره الميداني على عدد من المواقع الأثرية التابعة للمنطقة وذلك خلال متابعته اليومية لسير العمل وحالة المواقع الأثرية والخدمات المقدمة بها.

جاءت الإصابة أثناء تفقده أحد المواقع حيث تعرض لسقوط مفاجئ أسفر عن إصابته بكسر في القدم ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية.

وكشفت الفحوصات الطبية والأشعة عن إصابته بكسر استلزم التدخل الجراحي العاجل حيث خضع لعملية جراحية بالقدم تحت إشراف الفريق الطبي المختص وسط متابعة من عدد من زملائه والعاملين بقطاع الآثار.

وأكدت مصادر مقربة أن الحالة الصحية لمدير منطقة آثار إسنا وأرمنت مستقرة عقب إجراء الجراحة وأنه يخضع حاليًا للرعاية الطبية اللازمة وفترة راحة لحين تماثله للشفاء بشكل كامل.

ويحظى حسين الحداد بتقدير واسع بين العاملين بقطاع الآثار بمحافظة الأقصر نظرًا لجهوده المستمرة في متابعة المواقع الأثرية والعمل على تطوير مستوى الخدمات والحفاظ على المناطق التاريخية والأثرية التابعة لمنطقة إسنا وأرمنت.