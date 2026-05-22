حقق أرقاما تاريخية جديدة.. الونش: مسيرتي الممتدة مع الزمالك والمنتخب شرف ما بعده شرف

نشر محمد حمدي “الونش” مدافع نادي الزمالك، رسالة مؤثرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحدث فيها عن فخره الكبير بمسيرته داخل القلعة البيضاء، وما حققه من إنجازات على مدار السنوات الماضية.

وقال الونش في رسالته: “شرفٌ ما بعده شرف.. الحمد لله دائماً وأبداً.. الحمد لله الذي كرمني وبفضله ثم بفضل نادي الزمالك وجمهوره العظيم.. أقف اليوم مدوناً اسمي في تاريخ هذا الكيان الكبير كأكثر مدافع حصداً للبطولات في تاريخ النادي (14 بطولة)، وهو شرفٌ يتساوى مع نجوم كبار وتاريخيين نتعلم منهم دائماً (كابتن مدحت عبد الهادي وكابتن بشير التابعي)”.

وأضاف: “لولا توفيق الله ثم فضل نادي الزمالك ودعم جمهوره، لما حققت هذه المسيرة الدولية المشرفة.. لولا الزمالك لما كنت أشارك مع منتخب بلدي في 35 مباراة دولية بقميص مصر.. ولما كنت أشارك في نسختين من بطولة كأس الأمم الأفريقية.. وكأس العالم 2018.. وأولمبياد طوكيو 2020.. وكأس العرب 2020 و2025..بالإضافة إلى شرف تمثيل المنتخب العسكري في عمان”.

واختتم “الونش” رسالته، بتوجيه الشكر لجماهير الزمالك، قائلاً: “شكراً لجمهور الزمالك العظيم.. السند الأول والأخير.. وشكراً لهذا الكيان العظيم الذي يصنع التاريخ ويبني الرجال.. الحمد لله".