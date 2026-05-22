الجونة يقلب الطاولة على طلائع الجيش ويحقق فوزا مثيرا 2-1 في الدوري المصري

حقق فريق الجونة فوزًا مهمًا على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مجموعة تحديد الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة سيناريو مثيرًا، حيث تقدم طلائع الجيش بهدف في الدقيقة 38 عن طريق يحيى مصطفى، لينتهي الشوط الأول بتفوق الضيوف.

وفي الشوط الثاني، نجح الجونة في العودة بقوة، حيث سجل مروان محسن هدف التعادل في الدقيقة 84، قبل أن يقتنص أدهم رفاعي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 1+90، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في صراع البقاء.

وبهذه النتيجة، رفع الجونة رصيده إلى 43 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة الهبوط، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 37 نقطة في المركز السادس.