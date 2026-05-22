دويدار: الزمالك أخد الدوري بإمكانيات عربية 128

علق أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، على تتويج الأبيض بالدوري المصري الممتاز رغم الأزمات العديدة التي مر بها خلال الموسم.

وكتب دويدار عبر حسابه على فيسبوك: "الزمالك وهو بياخد الدوري بإمكانيات عربية 128 وبنزين 80 … وقف قيد، مشاكل إدارية، سحب ارض اكتوبر، وإمكانيات أقل من المنافسين، وفي الآخر يكسب البطولة المظاهر كدابة اهم حاجة الثقة بالنفس والاجتهاد والصبر والتواضع وربنا مبيضيعش تعب حد لكل مجتهد نصيب الزمالك وراه جماهير بالملايين بيزقوا العربية علشان توصل كل يوم قولوا برافو".

الزمالك يتوج بطلا للدوري

توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" للموسم 2025-2026، وذلك بعد فوزه الثمين على سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي.

يأتي هذا الانتصار في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج، ليعلن رسميًا عودة درع الدوري إلى خزائن القلعة البيضاء بعد غياب استمر ثلاثة مواسم، مسجلاً اللقب الخامس عشر في تاريخ النادي العريق