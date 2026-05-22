أمير هشام يكشف أسماء الراحلين عن صفوف الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك سيعمل بقوة في سوق الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الفريق، للمنافسة بقوة على البطولات في الموسم المقبلة خاصة دوري أبطال إفريقيا، التي عاد الفريق للمشاركة فيها بعد غياب دام ثلاث مواسم.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti: هناك عدة أسماء سترحل بالطبع عن الزمالك، ومنهم محمود جهاد وسيف الدين الجزيري وبارون أوشينج وسيف فاروق جعفر وأحمد حسام.

وأضاف: أحمد حسام تعرض للإصابة وغاب لفترة طويلة، ورغم عدم تأكد رحيله نهائيًا لكن فرصة الإبقاء عليه ستكون صعبة للغاية.