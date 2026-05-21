سعر الدولار اليوم الخميس 21 مايو 2026 في البنوك المصرية .. شهد سعر الدولار اليوم الخميس 21 مايو 2026 حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري خلال ختام التعاملات المسائية داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية وشركات الصرافة، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين لتحركات سعر صرف العملة الأمريكية وتأثيرها على الأسواق المحلية وأسعار السلع والخدمات المختلفة.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 52.86 جنيه للشراء و53.00 جنيه للبيع، في وقت حافظت فيه أغلب البنوك الكبرى على مستويات سعرية متقاربة دون تغيرات ملحوظة مقارنة بالتعاملات الآتية خلال اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 21 مايو 2026 في البنك المركزي المصري عند مستوى 52.86 جنيه للشراء و53.00 جنيه للبيع، ليواصل الدولار تحركاته المحدودة داخل السوق الرسمية بالتزامن مع استقرار نسبي في سوق الصرف المحلية .

ويعد السعر المعلن من البنك المركزي المصري مؤشرًا رئيسيًا تعتمد عليه المؤسسات المالية والبنوك في تحديد متوسطات التداول اليومية الخاصة بالعملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي المصري .

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي سجلها الدولار داخل بنك مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس .

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار العملات الأجنبية داخل أكبر بنكين حكوميين في مصر، وسط متابعة مستمرة من العملاء لحركة أسعار الصرف لحظة بلحظة .

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة نحو 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، ليحافظ البنك على نفس مستويات التسعير المسجلة في عدد من البنوك الحكومية والخاصة داخل السوق المصرفية المصرية .

ويتابع عدد كبير من المواطنين تحديثات أسعار الدولار في بنك القاهرة باعتباره من أبرز البنوك التي تشهد إقبالًا على عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية .

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الخميس 21 مايو 2026 .

ويأتي استقرار الأسعار داخل بنك قناة السويس بالتوازي مع حالة الهدوء النسبي التي تسيطر على سوق الصرف، في ظل تقارب مستويات التسعير بين أغلب البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 52.82 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع، ليأتي بذلك ضمن أقل أسعار بيع الدولار المسجلة نسبيًا بين البنوك خلال تعاملات اليوم .

ويحظى البنك التجاري الدولي بمتابعة واسعة من العملاء ورجال الأعمال باعتباره أحد أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المصرية .

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

أما سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان فقد سجل نحو 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، دون أي تغيرات ملحوظة مقارنة بمنتصف تعاملات اليوم .

وتشهد أسعار الدولار في بنك التعمير والإسكان اهتمامًا من العملاء الراغبين في متابعة أحدث أسعار الصرف والخدمات البنكية المرتبطة بالعملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم في بنك البركة الإسلامي إلى نحو 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع، ليسجل بذلك من بين أقل أسعار الدولار المعروضة للبيع داخل البنوك المصرية خلال تعاملات الخميس .

ويحرص عدد من العملاء على متابعة أسعار الدولار في البنوك الإسلامية مع اختلافات طفيفة في أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر .

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 52.81 جنيه للشراء و52.91 جنيه للبيع خلال ختام التعاملات، مع استمرار حالة الاستقرار داخل سوق الصرف المصري .

ويتابع المتعاملون أسعار الدولار في البنوك الخاصة بصورة مستمرة لاختيار أفضل سعر متاح سواء في عمليات الشراء أو البيع .

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي والمصرف المتحد

استقر سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي عند نحو 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي سجلها الدولار داخل المصرف المتحد خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس.

ويعكس هذا التقارب استمرار حالة التوازن النسبي داخل سوق تداول العملات الأجنبية في مصر، بالتزامن مع استقرار حركة العرض والطلب داخل البنوك .

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر شراء وبيع بين البنوك المذكورة خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ نحو 52.93 جنيه للشراء و53.03 جنيه للبيع.

ويواصل بنك أبو ظبي الإسلامي جذب اهتمام المتابعين لسوق الصرف بسبب تحركات أسعاره التي تختلف أحيانًا بصورة طفيفة عن بقية البنوك العاملة في السوق المصرية.