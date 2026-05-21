اقتصاد

السداد باليوان والتمويل بالدولار.. تحول جديد في سياسة إدارة الدين الخارجي لمصر

محمدصبيح

في خطوة تعكس تحوّلًا متسارعًا في أدوات إدارة الدين الخارجي، تتجه مصر إلى تبني صيغ تمويل أكثر مرونة تقوم على تنويع عملات الاقتراض والسداد، حيث لم يعد الأمر مقتصرًا على الحصول على التمويل بالدولار فقط، بل امتد إلى تسويات بعملات بديلة مثل اليوان الصيني، بما يعيد تشكيل معادلة المخاطر في التمويل السيادي ويربطه بشكل أعمق بالأسواق الآسيوية.

قرض ميسر بآلية سداد غير تقليدية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 479 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق قرض حكومي ميسر بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، تُسدد باليوان الصيني، لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

تمويل هجيني يربط الدولار باليوان

ويبرز القرض الجديد كمثال على نماذج التمويل الهجينة، إذ يجمع بين الاقتراض بالدولار والسداد باليوان، في صيغة تُعد من أبرز أدوات التمويل المبتكرة التي تستهدف تقليل التعرض لتقلبات الدولار، وتعزيز الاستفادة من الشراكات الاقتصادية مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

إدارة مخاطر أكثر مرونة

وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها لا تمثل مجرد تمويل لمشروع بنية تحتية، بل تعكس أيضًا توجهًا استراتيجيًا نحو إعادة هيكلة أدوات التمويل الخارجي، بما يسمح بتوزيع المخاطر على أكثر من عملة، خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار الفائدة وسياسات التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى.

 

الإطار القانوني للقرار

ويأتي القرار، الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2025، في إطار الاطلاع على المادة 151 من الدستور وموافقة مجلس الوزراء، مع التحفظ بشرط التصديق، قبل أن يوافق عليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2026.

 

مشروع استراتيجي لربط المدن الصناعية

ويرتبط التمويل الجديد بأحد المشروعات الاستراتيجية في قطاع النقل، حيث يهدف مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان إلى دعم الربط بين المدن الجديدة والمناطق الصناعية، وتخفيف الضغط على الطرق، وتعزيز حركة النقل الجماعي واللوجستي، بما ينعكس على تحسين كفاءة سلاسل الإمداد ودعم النشاط الصناعي في واحدة من أهم مناطق التوسع العمراني في مصر.

 

شراكات مالية تتوسع شرقًا

ويعكس هذا النوع من التمويلات تحولًا في هيكل الشراكات الاقتصادية لمصر، حيث تتزايد أهمية التعاون المالي مع الصين، إلى جانب استخدام أدوات تمويل ميسرة تدعم خطط الدولة في التوسع في البنية التحتية دون زيادة كبيرة في الضغوط الدولارية المباشرة، وهو ما يمنح صانع القرار مساحة أوسع للتحرك في إدارة الاحتياجات التمويلية خلال المرحلة المقبلة.

تحليل - الكاتب الصحفي محمد صبيح، رئيس قسم الاقتصاد في صدى البلد 

