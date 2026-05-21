قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أسماء مصابي حادث اصطدام ملاكي بسور على طريق جمصة
إخلاء سبيل مشجعين في أحداث مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بكفالة مالية
الصحة: مصر نجحت في خفض وفيات الأمهات بنسبة 79%
ضبط عاطل متهم بممارسة البلطجة وترويع المواطنين بالإسكندرية
الخارجية الألمانية تدعو إلى عودة الملاحة إلى مضيق هرمز فورا بدون قيود
وزير الخارجية الأمريكي : مؤشرات جيدة بشأن إيران .. وترامب يفضل الاتفاق
وزير المالية اللبناني: خسائرنا بسبب الحرب تصل إلى 20 مليار دولار
وزير الاستثمار: توطين صناعة المواد الفعالة الدوائية يدعم الأمن الصحي ويخفض الواردات
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاستثمار ملفات الترويج التجاري وتوسيع الشراكات الدولية
الحرس الثوري الإيراني: عبور 31 سفينة وناقلة نفط مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق معنا
«منهم إيدى كوهين وعمرو واكد».. النيابة تصدر قرار بحجب حسابات 12 شخصا على السوشيال ميديا داخل مصر
أحمد حسن: اجتماع عاجل في الزمالك لحسم أزمة إيقاف القيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة.. أمين الفتوى يوضح فضلها

العبادة في العشر الأوائل
العبادة في العشر الأوائل
محمد شحتة

أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن العشر الأوائل من ذي الحجة تُعد من أعظم أيام العام، موجّهًا التهنئة للأمة الإسلامية والعربية بهذه الأيام المباركة التي يتضاعف فيها الأجر والثواب.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريح له، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل هذه الأيام بقوله: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام"، مشيرًا إلى أن لفظ “العمل الصالح” يشمل كل أوجه الخير والطاعات دون استثناء.

 

العمل الصالح في العشر الأوائل

وأضاف أن العمل الصالح في هذه الأيام لا يقتصر على العبادات المعروفة كالصيام والصدقات، بل يمتد ليشمل كل ما فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، وكل ما يعود بالنفع على الإنسان والمجتمع.

وأشار إلى أن من صور العمل الصالح أيضًا الإسهام في تعمير الأرض، وزيادة الخير، والعمل بإتقان في مختلف المجالات، موضحًا أن هذه الأعمال التي تُبنى بها الأمم تدخل ضمن مفهوم العبادة إذا صلحت النية.

وبيّن أن هذه الأيام فرصة عظيمة لتزكية النفس، حيث يجتهد الإنسان في تنقية قلبه من الحقد والضغائن، ويسعى للسمو بأخلاقه، والابتعاد عن كل ما يخالف صفاء النفس ونقائها.

وشدد على أن اغتنام العشر الأوائل من ذي الحجة يكون بالإكثار من الطاعات، والعمل الصالح، وإصلاح النفس، لما لهذه الأيام من مكانة عظيمة وثواب مضاعف عند الله سبحانه وتعالى.

خالد عمران أمين الفتوى العشر الأوائل من ذي الحجة عشر ذي الحجة العمل الصالح العبادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

المتهمان

نتجت من حمل سفاح.. كواليس التخلص من صغيرة في شارع بأبو النمرس

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

اكتشاف الغاز والمواد البتروليه

شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاما بالصحراء الغربية

ترشيحاتنا

مصنع زيوت

سقوط مصنع زيوت غير مرخص بحوزته 11 طن منتجات مجهولة المصدر

المتهم

ضبط سائق ميكروباص سار عكس الاتجاه بالشرقية بعد تداول فيديو الواقعة

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تحقق في اتهام معلم بالتحرش اللفظي بالطالبات بأبو تشت.. صور

بالصور

طريقة عمل شيش طاووق في الإير فراير.. بتتبيلة البصل والطماطم

طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لذور الشيا؟.... بخلاف خسارة الوزن

فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة

نشرة المرأة والمنوعات | الإرشاد البيطري ينصح بعدم غسل اللحوم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

هل انفصلت أصالة عن فائق حسن ؟.. القصة الكاملة ورد نجلها

أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن

فيديو

محمد حماقى

قالوا عنى إيه.. محمد حماقى يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد