ماذا يحدث لجسمك عند تناول لذور الشيا؟.... بخلاف خسارة الوزن

سلّط تقرير صحي جديد الضوء على الفوائد المذهلة لبذور الشيا، بعدما وصفها خبراء التغذية بأنها واحدة من أقوى الأطعمة الطبيعية الداعمة للصحة، بفضل احتوائها على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا3.

فوائد بذور الشيا للصحة

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن بذور الشيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في الأنظمة الغذائية الصحية، خاصة للأشخاص الراغبين في إنقاص الوزن وتحسين صحة القلب والجهاز الهضمي، إلى جانب دورها المحتمل في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وتتميز بذور الشيا باحتوائها على كميات كبيرة من الألياف الغذائية، ما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة، وبالتالي تقليل تناول السعرات الحرارية ودعم فقدان الوزن بشكل طبيعي.

كما تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تدعم صحة القلب وتساعد في تقليل الالتهابات داخل الجسم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساهم في حماية الخلايا من التلف المرتبط بالأمراض المزمنة والشيخوخة.

وأشار التقرير إلى أن تناول بذور الشيا بانتظام قد يساعد أيضًا في تحسين عملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمرضى السكري أو الأشخاص المعرضين للإصابة به.

كيف تساعد بذور الشيا في الوقاية من السرطان؟

بحسب الخبراء، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا تلعب دورًا مهمًا في محاربة الجذور الحرة التي قد تتسبب في تلف الخلايا ورفع خطر الإصابة بالسرطان.

كما أن احتواءها على مركبات مضادة للالتهاب قد يدعم صحة الجسم بشكل عام ويقلل من فرص الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

خطأ شائع عند تناول بذور الشيا

ورغم فوائدها الصحية المتعددة، حذر الخبراء من تناول بذور الشيا الجافة بكميات كبيرة دون نقعها أو شرب كمية كافية من الماء، إذ يمكن أن تمتص السوائل بسرعة داخل الجهاز الهضمي، ما قد يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ أو الانزعاج ومشكلات في البلع لدى بعض الأشخاص.

وينصح المختصون بنقع بذور الشيا في الماء أو الحليب لعدة دقائق قبل تناولها، أو إضافتها إلى الزبادي والعصائر والشوفان للحصول على أفضل استفادة غذائية.

أفضل طرق تناول بذور الشيا

ويمكن إضافة بذور الشيا إلى:

الزبادي والفواكه

الشوفان

العصائر الطبيعية

السلطات

المخبوزات الصحية

مشروبات الديتوكس

ويؤكد خبراء التغذية أن الاعتدال في تناول بذور الشيا، ضمن نظام غذائي متوازن، هو المفتاح الأساسي للاستفادة من فوائدها الصحية دون التعرض لأي آثار جانبية.