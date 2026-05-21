نائب محافظ الوادي الجديد يودع ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج

أنابت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، السيد محمد كجك نائب المحافظ لتهنئة وتوديع ضيوف الرحمن من حجاج المحافظة الفائزين بقرعة وزارة التضامن الاجتماعي والبالغ عددهم ١٨٤ حاج على مستوى المحافظة، قبل مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام، وذلك بحضور اللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف بالمحافظة ولفيف من أسر الحجاج وأهالي المركز، وسط أجواءٍ إيمانية سادتها دموع الفرحة ومشاعر البهجة والسرور بين ضيوف الرحمن وذويهم.

وخلال كلمته، نقل نائب المحافظ تهنئة السيدة المحافظ للحجاج بهذه الرحلة المباركة ودعواتها لهم بحجٍ مبرور وذنبٍ مغفور وعودةٍ سالمة لأرض الوطن، مثمناً جهود الدولة المصرية في تذليل كافة العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للحجاج طوال رحلتهم، ومؤكدًا على المتابعة المستمرة لحجاج المحافظة أثناء أداء المناسك والاطمئنان الدائم على حالتهم.