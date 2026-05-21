الخورأسقف بولس ساتي يشارك في احتفال اليوم الوطني لجمهورية الكاميرون بالقاهرة

شارك سيادة الخورأسقف بولس ساتي، رئيس الكنيسة الكلدانية بمصر، في احتفالية اليوم الوطني لجمهورية الكاميرون، وذلك بدعوة من السيد الوزير الدكتور محمدو لبرنغ، سفير الكاميرون لدى مصر.

تعزيز روح التواصل والمحبة

شهد الاحتفال حضور السيدة الدكتورة جيهان زكي ممثلةً عن دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بجانب عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في مصر، وأعضاء مجلسي النواب، والشيوخ، والشخصيات العامة، وممثلين عن مختلف فئات المجتمع المصري.

جاءت هذه المشاركة في إطار تعزيز روح التواصل والمحبة بين الشعوب، وتأكيدًا على عمق العلاقات الإنسانية، والثقافية بين مصر، والكاميرون.