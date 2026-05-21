رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يزور شيخ الأزهر لتهنئته بعيد الأضحى

ميرنا رزق

زار المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار العلاقات الطيبة وروح المحبة والتعاون التي تجمع بين المؤسسات الدينية في مصر.

وفي بداية اللقاء، هنأ رئيس الأساقفة ووفد الكنيسة الأسقفية فضيلة الإمام الأكبر بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنين لفضيلته دوام الصحة والعافية، وداعين الله أن يعيد هذه المناسبات على مصر والعالم أجمع بالخير والسلام والأمن والأمان.

نموذج فريد في التعايش المشترك

وأكد المطران الدكتور سامي فوزي أن مصر تقدم نموذجًا فريدًا في التعايش المشترك بين جميع أبنائها، مشيرًا إلى أن الحوار والتعاون بين المؤسسات الدينية يسهمان في ترسيخ ثقافة السلام وقبول الآخر، ودعم جهود بناء الإنسان والمجتمع.

كما أشاد بالعلاقات التي تجمع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالأزهر الشريف، وبالدور الذي يقوم به المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تجمع وعاظ الأزهر وآباء الكنيسة، لتبادل الرؤى والنقاشات حول مختلف القضايا المعاصرة، وبخاصة ترسيخ قيم التعايش المشترك.

من جانبه، رحب فضيلة الإمام الأكبر بزيارة رئيس الأساقفة والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، ومؤكدًا أن تبادل الزيارات في الأعياد والمناسبات يعكس تماسك النسيج الوطني المصري وعمق العلاقات التي تجمع المسلمين والمسيحيين، باعتبارها فرصة متجددة لتعزيز أواصر المحبة والتلاحم الوطني.

كما شدد شيخ الأزهر على أهمية استمرار التعاون المشترك في نشر قيم السلام والتعايش الإنساني، ومواجهة الأفكار المتطرفة وخطابات الكراهية، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وضم وفد الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية كلًا من: الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفي، ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، والقس الأرشديكون ياسر كوكو، راعي الخدمة السودانية بأبروشية مصر، والعميد الكنسي هانئ شنودة، عميد كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، والكنن القس مدحت صبري، راعي كنيسة القديس مرقص الأسقفية بمنوف، والقس الدكتور ماثيو أندرسون، راعي كنيسة يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي، ومدير الدراسات الأكاديمية بالمركز المسيحي الإسلامي، والقس سمير داود، راعي كنيسة يسوع رئيس السلام بمدينة السلام، ومدير المبادرات الاجتماعية بالمركز المسيحي الإسلامي، والقس مايكل بيوكنن، راعي بالكنيسة الأسقفية في أيرلندا، وميرنا ماجد، مسئول المكتب الصحفي بأبروشية الكنيسة الأسقفية.

كما ضم وفد الأزهر الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر، والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر ورئيس الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر السابق، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر والأمين العام لبيت العائلة المصرية، والسفير عبد الرحمن موسى، مسئول العلاقات الخارجية والوافدين بالأزهر، والسفير قدري عبد المطلب، مسئول البروتوكول والعلاقات الخارجية بالأزهر، والدكتور أحمد بركات، مدير المركز الإعلامي بالأزهر.

