الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير التموين يبحث تعزيز تجارة الحبوب مع مدير البورصة الروسية للسلع

محمد صبيح

في إطار مشاركة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، كضيف شرف في فعاليات المنتدى الروسي الخامس للحبوب المنعقد بمدينة سوتشي خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو 2026، تحت شعار “قطاع الحبوب في عصر الذكاء الاصطناعي: الإنتاجية والتكنولوجيا والتصدير”، التقى كيريل بوبوف، مدير عام البورصة الروسية الوطنية للسلع (National Commodity Exchange - NAMEX)، وذلك على هامش أعمال المنتدى، الذي ينعقد تلبيةً للدعوة الرسمية الموجهة من أوكسانا لوت وزيرة الزراعة بدولة روسيا الاتحادية.

وحضر اللقاء السفير حمدي شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، و الوزير المفوض التجاري أحمد شوقي، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري المصري بروسيا.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التكامل بين البورصة السلعية المصرية ونظيرتها الروسية، في ضوء العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

البورصة المصرية للسلع

وتُعد البورصة الروسية الوطنية للسلع (NAMEX) البورصة المعتمدة من وزارة الزراعة الروسية لتنظيم تداول الحبوب والمنتجات الزراعية، وتضطلع بدور محوري في تطوير آليات التداول المنظم والشفاف في السوق الروسية.

وأكد وزير التموين خلال اللقاء أن تفعيل التعاون مع البورصة الروسية الوطنية للسلع يُمثل خطوة محورية في إطار جهود الدولة المصرية لتحويل موانئها إلى مراكز لوجستية إقليمية لتخزين وتداول الحبوب، مشيراً إلى أن البورصة السلعية المصرية تمثل أداة استراتيجية لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية وكسر حلقات الوساطة والاحتكار، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

من جانبه، أعرب كيريل بوبوف عن تطلعه لتعزيز أطر التعاون مع الجانب المصري، مشيداً بمتانة العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية في مجال تجارة الحبوب، حيث تُعد مصر إحدى أهم الوجهات التصديرية للحبوب الروسية. وأكد الجانبان أهمية استمرار المناقشات والتنسيق على المستويين الفني والتكنولوجي بين المختصين من البورصة السلعية المصرية ونظيرتها الروسية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والتكنولوجية في مجال رقمنة عمليات التداول، والاستفادة من التجربة الروسية المتقدمة في هذا المجال، لا سيما مشروع “سجل الأوامر الموحد” الذي تعتزم البورصة الروسية إطلاقه في ميناء نوفوروسيسك خلال العام الجاري، إلى جانب بحث آليات التعاون لتأسيس بورصة حبوب ضمن إطار بريكس، باعتبارها منصة واعدة لتطوير التجارة البينية في السلع الغذائية الاستراتيجية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والسلعية الدولية، وتنويع آليات تداول السلع الأساسية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

وقد اتفق الجانبان كذلك على استمرار التباحث بشأن توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين البورصة السلعية المصرية والبورصة الروسية الوطنية للسلع، بما يسهم في تفعيل أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية خلال المرحلة المقبلة.

