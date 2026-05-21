الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم اليوم.. وارتفاع البصل والخيار والفلفل

أسعار الخضار اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الخميس 21 مايو 2026، حالة من التباين الواضح بين الارتفاع والانخفاض، مع استمرار تراجع أسعار بعض الأصناف الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون يوميًا، وعلى رأسها الطماطم التي سجلت انخفاضًا جديدًا بعد موجات الارتفاع الكبيرة التي دفعت سعر الكيلو سابقًا إلى مستويات تجاوزت 60 و70 جنيهًا في بعض المناطق.

وتراجعت أيضًا أسعار البامية والفاصوليا والخس والباذنجان الأبيض، فيما ارتفعت أسعار الخيار والفلفل والبصل والبطاطس وعدد من الخضروات الأساسية الأكثر تداولًا داخل الأسواق.

وجاءت أبرز التراجعات في أسعار الخضروات اليوم كالتالي:

وكالة

تراجع سعر كيلو الطماطم بقيمة 3.4 جنيه ليسجل اليوم 37.72 جنيه.

وانخفض سعر البامية بقيمة 4.57 جنيه ليسجل الكيلو 85.81 جنيه.

كما تراجع سعر الملوخية بقيمة 1.73 جنيه ليسجل الكيلو 25.3 جنيه.

وانخفض سعر الفاصوليا الخضراء بقيمة 2.1 جنيه ليسجل الكيلو 31.04 جنيه.

كما تراجع سعر الخس بقيمة 5.84 جنيه ليسجل 16.31 جنيه.

وانخفض سعر البنجر بالكيلو بقيمة 2.59 جنيه ليسجل 21.09 جنيه.

اسعار الطماطم و الخضروات اليوم

وتراجع سعر الباذنجان الأبيض بقيمة 2.05 جنيه ليسجل 22.84 جنيه للكيلو.

وانخفض سعر البطاطا بقيمة 0.6 جنيه ليسجل الكيلو 15.47 جنيه.

وتراجع سعر السبانخ بقيمة 0.26 جنيه ليسجل الكيلو 21.37 جنيه.

كما انخفض سعر الجزر الأصفر بعرش بقيمة 0.12 جنيه ليسجل 15.29 جنيه للكيلو.

وانخفض سعر القلقاس بقيمة 0.03 جنيه ليسجل 26.18 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر البصل الأخضر بقيمة 2.47 جنيه ليسجل 383.35 جنيه لـ100 رابطة.

وجاءت أبرز الارتفاعات في أسعار الخضروات اليوم كالتالي:

زاد سعر الخيار الصوب بقيمة 2.39 جنيه ليسجل الكيلو 24.24 جنيه.

وارتفع سعر الفلفل الرومي بقيمة 1.73 جنيه ليسجل 32.32 جنيه للكيلو.

كما زاد سعر الفلفل الحامي بقيمة 0.94 جنيه ليسجل 31.38 جنيه للكيلو.

وارتفع سعر البصل بقيمة 1.07 جنيه ليسجل الكيلو 14.59 جنيه.

اسواق الخضروات والفاكهة

وارتفع سعر البطاطس بقيمة 0.12 جنيه ليسجل الكيلو 14.24 جنيه.

وزاد سعر الكوسة بقيمة 0.81 جنيه ليسجل الكيلو 25.23 جنيه.

كما ارتفع سعر الباذنجان الرومي بقيمة 1.91 جنيه ليسجل 22 جنيهًا للكيلو.

وارتفع سعر الليمون البلدي بقيمة 2.73 جنيه ليسجل الكيلو 37.32 جنيه.

وزاد سعر الكرنب بقيمة 2.99 جنيه ليسجل 34.95 جنيه للواحدة.

الخضروات والفاكهة

وجاءت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق كالتالي:

سعر كيلو الطماطم 37.72 جنيه

سعر كيلو البطاطس 14.24 جنيه

سعر كيلو البصل 14.59 جنيه

سعر كيلو الخيار الصوب 24.24 جنيه

سعر كيلو الفلفل الرومي 32.32 جنيه

سعر كيلو الفلفل الحامي 31.38 جنيه

سعر كيلو الكوسة 25.23 جنيه

سعر كيلو الملوخية 25.3 جنيه

سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 31.04 جنيه

سعر كيلو الباذنجان الرومي 22 جنيهًا

سعر كيلو الباذنجان الأبيض 22.84 جنيه

سعر كيلو البامية 85.81 جنيه

سعر كيلو الليمون البلدي 37.32 جنيه

سعر كيلو البطاطا 15.47 جنيه

سعر كيلو السبانخ 21.37 جنيه

سعر كيلو الجزر الأصفر 22.34 جنيه

سعر كيلو القلقاس 26.18 جنيه.

فوائد بذور الشيا للصحة
نشرة المرأة والمنوعات
أصالة وفائق حسن
ندوة تثقيفية
