الأوميجا 3 والخرف.. دراسة تثير القلق حول العلاقة بينهما

أثارت دراسة حديثة حالة من الجدل بعد أن أشارت إلى أن مكملات أوميجا 3، المعروفة بفوائدها الصحية الواسعة، قد ترتبط بتسارع التدهور المعرفي وزيادة خطر الإصابة بالخرف لدى بعض الأشخاص.

ورغم النتائج المثيرة للقلق، أكد البروفيسور Rob Galloway أنه سيواصل تناول كبسولات زيت السمك يوميًا، موضحًا أن الأدلة العلمية الحالية لا تزال غير حاسمة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Daily Mail، فإن الدراسة الجديدة نُشرت في مجلة “The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease”، واعتمدت على بيانات مشروع أمريكي ضخم لمتابعة مرضى الزهايمر والخرف.

وقارن الباحثون بين 273 شخصًا يتناولون مكملات أوميجا 3 يوميًا، 546 شخصًا لا يستخدمون المكملات.

ووجدت النتائج أن مستخدمي زيت السمك أظهروا تراجعًا أسرع في بعض اختبارات الذاكرة والإدراك مقارنة بغيرهم.

لكن الباحثين أشاروا إلى أنهم لم يجدوا زيادة في لويحات الأميلويد أو بروتين “تاو”، وهي العلامات التقليدية المرتبطة بمرض الزهايمر.

ورجحت الدراسة أن السبب قد يكون مرتبطًا بما يُعرف بـ”الإجهاد التأكسدي”، وهو نوع من التلف الكيميائي الذي يصيب خلايا الجسم مع الوقت.