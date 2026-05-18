الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

القبض بكرة .. تفاصيل صرف مرتبات الموظفين قبل عيد الأضحى 2026

محمد يحيي

تستعد كافة الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية والتابعة لوزارة المالية؛ البدء في الصباح الباكر من غدًأ الثلاثاء 19-5-2026؛ في تحويل مرتبات شهر مايو 2026 لكل العاملين بالدولة..

لماذا تلك الخطوات

وفقًأ لتعليمات واضحة من أحمد كجوك، وزير المالية بالتحرك قدمًأ لصرف مرتبات شهر مايو 2026؛للموظفين بالحكومة على مستوى 58 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة والتي تتضمن تحويل الرواتب قبل حلول عيد الأضحي المبارك.

موعد زيادة المرتبات الجديدة للقطاع الخاص والحكومي والعام

ما القصة؟

بحسب التقارير الرسمية والتعليمات الصادرة من القيادة السياسية للحكومة سواء رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية؛ بالتعجيل في صرف مرتبات الموظفين بالحكومة خصوصًا في فترات الأعياد والمناسبات الرسمية والدينية منعًا لتاثر الملايين من الأسر المصرية بتأخر صرف مرتبات الموظفين بالدولة.

قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ صدي البلد، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بعدم الإضرار بالموظفين أو التأثير على فرحة ذوييهم بالأعياد والمناسبات الدينية والعامة وبناءًا عليه تم الاهتمام بصرف المرتبات وخصوصًأ مرتبات شهر مايو 2026 مبكراً.

وتقوم وزارة المالية في الوقت الحالي بالتنسيق مع الجهاز المصرفي لتحويل المرتبات للموظفين  بأكثر من 58 جهة حكومية من الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة؛ عبر الحسابات البنكية لكل العاملين بالدولة على اختلاف درجاتهم الوظيفية دون تمييز.

وفي هذا الصدد وجه  أحمد كجوك، وزير المالية؛ قطاع الحسابات والمديريات المالية بمختلف الجهات الحكومية سواء الوزارات والهيئات المختلفة على مستوي الجمهورية بمراعاة التزام الوزارات والهيئات التي لديها موازنات بالمواعيد المحددة بتحويل المرتبات لموظفيها.

كم موظف سيصرف مرتبات شهر مايو 2026؟

من  المتوقع أن يصرف أكثر من 4.5 مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من صباح الثلاثاء المقبل؛ لاستقبال حدثًا سعيدًا قبل حلول عيد الأضحي المبارك على مستوى المحافظات والمدن المصرية بمختلف الجهات الحكومية.

كم جهة ستصرف مرتب موظفيها عن شهر مايو 2026؟

من واقع الأرقام الرسمية فإن أكثر من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة ستصرف رواتب موظفيها عن شهر مايو 2026؛ قبل بدء احتفالات عيد الأضحي المبارك.

مواعيد صرف مرتب مايو 2026

تقوم وزارة المالية بصرف مرتبات شهر مايو على مدار 5 أيام متصلة تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 19 حتي الخميس 21 من مايو الجاري ولمدة 3 أيام متصلة؛ ثم ستكملها يومي الأحد والإثنين الموافقان 24 و 25 من نفس الشهر.

وبحسب التعليمات التي صدرت لوزارة المالية من قبل القيادة السياسية بالتيسير على الموظفين بالدولة لتقليل تبعات التداعيات الجيوسياسية و تلبية احتياجات ذويهم وأسرهم و الوفاء بالالتزامات الشهرية الخاصة بهم قبل حلول عيد الأضحي المبارك؛ فإن الجهات المعنية داخل الوزارة تقوم بتعجيل عمليات صرف المرتبات.

تفاصيل الصرف

وفقا للتعليمات التي أقرها أحمد كجوك، وزير المالية، مؤخرا والتي تتضمن توجيه الجهات الإدارية بمختلف المؤسسات الحكومية سواء الهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات التنمية المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة للموازنة العامة و غيرها.

وستبدأ مواعيد صرف مرتبات شهر مايو اعتبارا من الثلاثاء  19 حتي الخميس الموافق 21 من نفس الشهر ولمدة 3 أيام.

ويتم استكمال عمليات صرف المرتبات الجديدة يوم الأحد 25 مايو حتي الإثنين 26 من نفس الشهر ولمدة يومين آخرين.

وتأتي تلك التحركات في اطار توجهات وزارة المالية لتبكير عمليات صرف المرتبات والأجور وتقليل الأعباء الشهرية على الموظفين وذويهم قبل حلول عيد الأضحي المبارك.

الفئات التي ستصرف مرتب شهر مايو 2026

  • العاملين بقطاع الأعمال العام
  • العاملين الخاضعين للموازنة العامة
  • العاملين بالجهات الحكومية التابعة الوزارات والمصالح التابعة و المستقلة
  • العاملين بالهيئات الخدمية
  • العاملين بوحدات الهيئات المحلية
وفي تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، حيث أكد أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم. 

وتبدأ وزارة المالية اعتبارًا من أول يوليو المقبل في صرف زيادات المرتبات وتطبيق الحد الأدني للاجور بقيمة 8 آلاف جنيه شهريا مع العلاوات الدورية والاستثنائية لكل الموظفين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو القوانين والكوادر الخاصة بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية المقبلة.

سيارات ‏SUV‏ زيرو
