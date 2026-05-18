بيان عاجل من ليفربول بشأن تكريم محمد صلاح

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الإثنين، خطته لتكريم أسطورته محمد صلاح، وكذلك لاعبه أندي روبرتسون، اللذان يستعدان لخوض مباراتهما الأخيرة بقميص الريدز، وستكون أمام برينتفورد، يوم الأحد المقبل.

وتأكد رحيل الثنائي عقب نهاية هذا الموسم، بعد 9 سنوات مليئة بالألقاب والإنجازات.

وأوضح ليفربول، عبر موقعه الرسمي، أنه سيتم عرض لوحات جماهيرية في ملعب "آنفيلد"، يوم الأحد، للاحتفاء بالثنائي قبل رحيلهما.

وتُعد مباراة برينتفورد هي الأخيرة للثنائي بقميص ليفربول، حيث تم التخطيط لتوديع خاص لهما من خلال عروض جماهيرية داخل الملعب.

ومن المقرر أن تساعد مجموعة من المتطوعين في تجهيز هذه اللوحات صباح يوم السبت.

وسيقود جمهور مدرج الكوب، تكريم محمد صلاح، بينما سيكرم أندي روبرتسون في مدرج السير كيني دالجليش السفلي.

وخاض صلاح 440 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل خلالها 257 هدفًا وصنع 119 هدفًا.

ألقاب محمد صلاح

وتوج صلاح مع ليفربول بـ 9 ألقاب، مقسمة إلى دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، والدوري الإنجليزي (مرتين)، وكأس رابطة المحترفين مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.