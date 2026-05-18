رئيس جامعة الأزهر يفتتح مدرجين بكلية العلوم الإسلامية

افتتح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، ترافقه الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف عميد كلية العلوم الإسلامية والعربية للطلاب الوافدين، صباح اليوم الاثنين، مدرجين جديدين بالكلية: يحمل الأول اسم العلامة الدكتور محمد أبو موسى، أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويحمل الثاني اسم الدكتور محمد الأمين الخضري، العميد الأول للكلية يرحمه الله.

وخلال الافتتاح أكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، أن إطلاق اسم الدكتور محمد أبو موسى والدكتور محمد الأمين الخضري على المدرجين الجديدين يأتي وفاءً لعطاء علمي فريد وممتد، وإسهامات أكاديمية راسخة في علوم البلاغة والنقد واللغة العربية، مشيرًا إلى أن العالمَين الجليلين يمثلان مدرسة علمية متفردة أثرت المكتبة العربية والإسلامية بعشرات المؤلفات والدراسات التي أسهمت في بناء أجيال من الباحثين والدارسين داخل مصر وخارجها.

وأضاف أن جامعة الأزهر تحرص على ترسيخ ثقافة الوفاء لعلمائها الأجلاء، وتعريف الطلاب بالنماذج العلمية الملهمة التي جمعت بين الأصالة العلمية والاعتدال الفكري والإخلاص في خدمة اللغة العربية والعلوم الشرعية، مؤكدًا أن تسمية المدرجين باسم الدكتور محمد أبو موسى، والدكتور محمد الأمين الخضري هي رسالة تقدير لمسيرتهما العلمية.

المدرجين بأسماء عالمين جليلين

من جانبها أوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي عميدة الكلية أن المدرجين قد زُينا بحملهما اسمين لعالمين جليلين، هما: العلامة الدكتور محمد أبو موسى، صاحب العطاء العلمي الممتد أستاذ العميد الأول للكلية الدكتور محمد الأمين الخضري، وأستاذ لأجيال ملأت العالم العربي والإسلامي علمًا، مشيرة إلى أن تسمية المدرجين باسم فضيلتهما هو أقل ما يُقدم؛ تقديرًا ووفاءً لمسيرتهما الحافلة بالعطاء في خدمة العلم والإسلام.

وأضافت عميدة الكلية أن افتتاح المدرجين يأتي ضمن خطة توسعات الكلية والجامعة لتوفير قاعات دراسية مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، بما يسهم في تقديم خدمة تعليمية تليق بطلاب العلم ورواد كلية العلوم الإسلامية.

شهد مراسم الافتتاح الدكتور صالح عبد الوهاب، والدكتورة شهيدة مرعي وكيلا الكلية، ولفيف من العلماء وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وذلك على هامش الملتقى الثالث لعلماء البلاغة الذي تقيمه الكلية اليوم بحضور رئيس الجامعة والعلامة أبو موسى وعدد من العلماء.