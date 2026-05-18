أذان المغرب.. موعد الإفطار أول ذي الحجة في مصر وفضل الدعاء عند الغروب

أذان المغرب من أكثر الأوقات التي ينتظرها المسلمون يوميًا، خاصة في أيام الصيام وشهر رمضان المبارك، حيث يهتم الناس بموعد الإفطار وبدء صلاة المغرب وخاصة الصائمين، ويحرص كثيرون على معرفة موعد أذان المغرب، وأفضل الأدعية المستحبة عند الغروب، إلى جانب معرفة سنن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الإفطار، وفي السطور التالية نتعرف على وقت الأذان.
موعد أذان المغرب أول ذي الحجة
ينتظر المسلمون أذان المغرب في أول يوم من شهر ذي الحجة استعدادًا لتناول الإفطار .
ويبحث عدد كبير عن موعد أذان المغرب أول ذي الحجة 2026 وفي السطور التالية نتعرف على الموعد بالدقيقة في المحافظات:
- توقيت أذان المغرب في محافظة القاهرة 7:43 مساءً
- توقيت أذان المغرب في محافظة الجيزة 7:43 مساءً
- توقيت أذان المغرب في محافظة الإسكندرية 7:51 مساءً
- توقيت أذان المغرب في بورسعيد 7:42 مساءً
- توقيت أذان المغرب في محافظة المنصورة 7:45 مساءً
أذان المغرب 25 رمضان في مصر
- ويرفع اذان المغرب في أسوان 7:25 مساءً
- ويرفع اذان المغرب في سوهاج 6:02 مساءً
- ويرفع اذان المغرب في الإسماعيلية 5:59 مساءً
- وفي دمياط توقيت أذان المغرب سيكون في تمام الساعة 6:01 مساءً
- وفي المنيا توقيت أذان المغرب سيكون في تمام الساعة 6:05 مساءً
دعاء أذان المغرب أول ذي الحجة
1- إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت، إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني، وكما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد ونجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين.
2- اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وأنصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.
3- اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.
4- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك مايمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.
5-اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.
دعاء المغرب المستجاب
يستحب الإكثار من دعاء المغرب قبل الأذان، اقتداءً بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وامتثالا لقول الله سبحانه وتعالى “وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ” ومن أفضل صيغ الدعاء للرزق ما يلي:
- اللهم إني أستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر.
- اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنب أذنبته ولكل معصية ارتكبتها.. فأغفر لي يا أرحم الراحمين، اللهم مغفرتك من أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجي عندي من عملي.
- أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لى ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك رب أدخلني مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق، وأجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.
- اللهمّ إنّي أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أردّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدّنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك.
- اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه نصيب، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عنّا وعن جميع المسلمين.
- اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله منّا وأحسن قبوله ،وما كان من تفريط أو تقصير وتضييع فتجاوز عنه بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
- اللهم إن في قلوبنا من الحاجات لا يقضيها أحدً سواك؛ فأقضها لنا ،والهمنا رشدنا، واشفنا واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا واعتق رقابنا من النار ووالدينا وأصحاب الحقوق علينا والمسلمين.