الأهلي يحسم موقف رضا سليم بعد نهاية إعارته مع الجيش الملكي

بدأ الأهلي التحرك لحسم ملف المغربي رضا سليم، لاعب الفريق المعار إلى الجيش الملكي، مع اقتراب نهاية فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وكان رضا سليم قد انتقل إلى الجيش الملكي في صيف 2025 لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قبل أن يلفت الأنظار مجددًا بعد المستويات القوية التي قدمها مع الفريق المغربي خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لتقارير صحفية مغربية موقع “le360 سبورت”، فإن إدارة الأهلي قررت استدعاء اللاعب عقب نهاية الإعارة، من أجل مناقشة موقفه النهائي وحسم مستقبله قبل انطلاق الموسم الجديد، سواء بالعودة إلى الفريق أو النظر في العروض المقدمة له.

وأشارت التقارير إلى أن تألق رضا سليم في المنافسات القارية، ومساهمته في وصول الجيش الملكي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام ماميلودي صن داونز، دفع عدة أندية لمتابعة اللاعب تمهيدًا للتفاوض على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمتلك اللاعب المغربي أرقامًا مميزة بقميص الجيش الملكي، بعدما شارك في 141 مباراة سجل خلالها 36 هدفًا وقدم 30 تمريرة حاسمة، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق خلال السنوات الأخيرة.