الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خفضنا كثافات الفصول وسدينا عجز المعلمين|وزير التعليم يستعرض انجازاته أمام نظيره البنجلاديشي

وزير التعليم مع نظيره البنجلاديشي
وزير التعليم مع نظيره البنجلاديشي
ياسمين بدوي

على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم المنعقد بالعاصمة البريطانية لندن، عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اجتماعًا ثنائيًا مع وزير التعليم والتعليم الابتدائي والجماهيري في دولة بنجلاديش الدكتور أبوناصر  محمد إحسان حق ميلان؛ لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال تطوير التعليم.

 خفض الكثافات الطلابية بالفصول وسد عجز المعلمين

وخلال اللقاء، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أبرز ملامح التجربة المصرية في تطوير المنظومة التعليمية، والإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمواجهة التحديات القائمة، وعلى رأسها خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية، وسد العجز في أعداد المعلمين، بما أسهم في تحسين انتظام العملية التعليمية وعودة الطلاب إلى المدارس بصورة منتظمة.

كما تناول الاجتماع آليات تنفيذ الإصلاحات التعليمية في مصر، والرؤية التي تتبناها الوزارة لتطوير التعليم قبل الجامعي، بما يواكب المتغيرات العالمية ويرتقي بجودة مخرجات العملية التعليمية.

وزير التعليم ببنجلاديش يشيد بخطوات تطوير المنظومة التعليمية في مصر

ومن جانبه، أعرب وزير التعليم والتعليم الابتدائي والجماهيري بدولة بنجلاديش عن تقديره للتجربة المصرية والنتائج التي حققتها في مواجهة التحديات التعليمية، مشيدًا بالخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدولة المصرية لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق نقلة ملموسة على أرض الواقع.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يدعم جهود تطوير التعليم في البلدين.

وقد حضر اللقاء السيد مارك هوارد مدير عام المجلس الثقافي البريطاني في مصر، والأستاذة أميرة عواد منسق العلاقات الدولية بوزارة التربية والتعليم، والاستاذة هالة أحمد، رئيسة قسم اللغة الإنجليزية والتعليم المدرسي بالمجلس الثقافي البريطاني، والسيد عمار أحمد، مدير قسم اللغة الإنجليزية والامتحانات بالمجلس الثقافي البريطاني.

