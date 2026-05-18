وزير الخارجية الإسباني: اعتراض إسرائيل سفن أسطول الصمود البحري انتهاك للقانون الدولي

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو، أن نعمل مع مصر على حل أزمات المنطقة، مضيفا أن اعتراض السفن قرب قبرص انتهاك جديد للقانون الدولي.



وأضاف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، أن ما حدث يعد انتهاك اسرائيلي وليس من حق أي شخص اسرائيلي انتهاك القانون الدولي، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية التي تصل لقطاع غزة ليست كافية.

وتابع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو، أن أن لا حل عسكريا الأزمات الشرق الأوسط.

أكمل أن اعتراض إسرائيل السفن أسطول الصمود البحري يمثل انتهاك للقانون الدولي.

