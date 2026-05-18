محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء في ضحايا حادث العوينات

قدّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ، واجب العزاء لأسر ضحايا حادث اصطدام سيارة نقل بتريلا بطريق (شرق العوينات ـ توشكى) بمحافظة أسوان

وراح ضحيته 10 أشخاص بينهم 9 من محافظة الدقهلية ( 6 من أبناء قرية الخضيري مركز منية النصر وثلاثة من مركزي الجمالية وميت سلسيل خلال عملهم على حصاد محصول القمح

وقدم المحافظ تعازيه إلى أسر الضحايا خلال العزاء الجماعي المقام بمدخل قرية الخضيري مركز منية النصر، داعياً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما دعا محافظ الدقهلية المولى عز وجل أن يجبر كسرهم، ويعوضهم خيراً في مصابهم، ويجعل صبرهم واحتسابهم في ميزان حسناتهم.

وأكد المحافظ أن أسر الضحايا ستحظى بكل الدعم والرعاية من الدولة، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والعمل، لتقديم كافة أوجه المساعدة لهم، وأضاف أن هؤلاء الضحايا هم شهداء "لقمة العيش"، مشيداً بكفاحهم من أجل حياة كريمة.