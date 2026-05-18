وزير الخارجية: تأكيد مصري إسباني على خفض التصعيد في الملف الإيراني ودعم حرية الملاحة الدولية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه تم تناول الملف الإيراني خلال المباحثات مع نظيره الإسباني، حيث جرى التأكيد على ضرورة خفض التصعيد، وترسيخ مبادئ الدبلوماسية والحوار بين الجانبين الأمريكي والإيراني؛ بما يسهم في احتواء التوترات الإقليمية.

وقال بدر عبد العاطي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني، أن وزير الخارجية الإسباني يدرك جيدًا أهمية الدور المصري في دعم جهود خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة، لافتًا إلى أنه تم التطرق كذلك إلى إدانة مصر للاعتداءات التي طالت عددًا من الدول العربية الشقيقة.

أمن واستقرار حركة التجارة الدولية

وأضاف وزير الخارجية أنه تم التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وضرورة عدم عرقلة هذا المبدأ، بما يحافظ على أمن واستقرار حركة التجارة الدولية.