قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحدث بالعبرية.. علقة ساخنة لإسرائيلي في لندن
وزير التعليم : مصر تضم حاليًا نحو 225 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية
موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس
وزير الخارجية: تأكيد مصري إسباني على خفض التصعيد في الملف الإيراني ودعم حرية الملاحة الدولية
بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو
حفل دير القديس سمعان بالمقطم يثير الجدل على مواقع التواصل.. فما السبب
طلائع الجيش يهزم فاركو ويبتعد عن صراع البقاء في الدوري
أبوالعينين يرحب بعقيلة صالح بالبرلمان المصري: نعم لاستقرار وأمن ليبيا
بيان عاجل من ليفربول بشأن تكريم محمد صلاح
رئيس البرلمان الليبي: الحمد لله الذي جعل لنا مصر جارة وشقيقة وسندا
الكهرباء: تسهيلات موسعة لتركيب الطاقة الشمسية فوق المنازل
الحكومة تتحرك لإنقاذ الصناعة.. وأستاذ جامعي لكل مجموعة مصانع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبوالعينين يرحب بعقيلة صالح بالبرلمان المصري: نعم لاستقرار وأمن ليبيا

أبوالعينين
أبوالعينين
أ ش أ

 رحب النائب محمد أبوالعينين عضو مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، بالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي خلال زيارته إلى البرلمان المصري وحضوره الجلسة العامة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية وروابط الأخوة والدم التي تجمع بين الشعبين المصري والليبي.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والوفد المرافق له

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن مصر حرصت منذ اللحظة الأولى على دعم وحدة الدولة الليبية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، رافضةً كل محاولات التقسيم أو العبث باستقرار ليبيا.

و شدد أبوالعينين على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين الشعبين المصري والليبي، وإن مصر رسمت خطوطًا حمراء لحماية ليبيا وصون وحدة أراضيها، انطلاقًا من مسؤوليتها القومية وحرصها على استقرار المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة واجهت بكل حسم المخططات التي استهدفت تفكيك الدولة الليبية أو زعزعة أمنها.

وأضاف أن الدولة المصرية دعمت على مدار السنوات الماضية توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام السياسي، إيمانًا منها بأن استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية بأكملها.

وقال أبو العينين إن ليبيا تمتلك إمكانيات وقدرات هائلة تؤهلها لتعويض ما تعرضت له من خسائر خلال فترة وجيزة، إذا توافرت الإرادة والاستقرار، داعيًا إلى الاستفادة من التجربة المصرية في البناء والتنمية.

وأضاف: “انظروا إلى مصر وكيف نجحت في تحويل الصحراء إلى مشروعات تنموية وإنتاجية كبرى، وكيف تضاعف الإنتاج في مختلف القطاعات، وهو ما يمكن أن يمثل نموذجًا ملهمًا للأشقاء في ليبيا” مؤكدا على أن هناك من يسعى لاستنزاف مقدرات ليبيا وثرواتها

وأكد أبو العينين أهمية وجود مجلس نواب موحد وحكومة واحدة قادرة على بسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي الليبية، مع ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات لإنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار السياسي.

وشدد على رفض أي تدخلات خارجية في الشأن الليبي، مؤكدًا أن الحل يجب أن يكون “ليبيًا – ليبيًا” عبر توافق وطني شامل يقوده أبناء الشعب الليبي أنفسهم، بعيدًا عن أي إملاءات خارجية.

وأشار إلى ثقته في قدرة مجلس النواب الليبي على وضع خارطة طريق واضحة تدعم وحدة المؤسسات وتحافظ على تماسك الدولة ولمّ الشمل الوطني، مؤكدًا أن ليبيا تمتلك من الثروات والإمكانات ما يؤهلها لتحقيق نهضة شاملة بمجرد استعادة الاستقرار الكامل.

كما أعلن دعم البرلمان المصري والبرلمان الأورومتوسطي لجهود التنمية والاستقرار في ليبيا، موضحًا أن الاجتماع المقبل للبرلمان الأورومتوسطي سيتناول تطورات الملف الليبي، مع توجيه الدعوة إلى المستشار عقيلة صالح، أو من يفوضه، للمشاركة في أعماله.

مصر رسمت خطوطًا حمراء ليبيا النائب محمد أبوالعينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

الاهلي

قرار حاسم من إدارة الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.. تفاصيل

الذهب

فرصة للشراء …أسعار الذهب اليوم الإثنين تسجل انخفاضاً ملحوظاً

توروب

عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى

ترشيحاتنا

منتخب النمسا

الكشف عن قائمة منتخب النمسا لكأس العالم 2026

باريس سان جيرمان

ديمبيلي يخضع للعلاج قبل مواجهة آرسنال في نهائي دوري الأبطال

حرس الحدود

حرس الحدود يهزم كهرباء الإسماعيلية ويقلل فرصه في الهروب من منطقة الهبوط

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

فيديو

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد