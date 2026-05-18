الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

عزة عاطف

تستمتع شركة لامبورجيني الإيطالية في الوقت الحالي بأعلى مستويات الاستقرار المالي والمبيعات القياسية في تاريخها الممتد لثلاثة وستين عامًا، وتحديدًا بعد مرور ثلاثة أعوام على احتفالها التاريخي بذكرى مئويتها السادسة في عام 2023. 

ورغم هذا البريق الطاغي لعام 2026، إلا أن مسيرة الثور الإيطالي لم تكن معبدةً بالورود دائمًا؛ إذ مرت الشركة بفترات عصيبة من عدم اليقين، والاضطرابات الإدارية، والإفلاس الفعلي، قبل أن تستقر تحت مظلة مجموعة فولكس فاجن الألمانية. 

ووراء هذا الصمود الأسطوري تبرز 5 سيارات استثنائية لم تكتفِ بإبهار العالم فحسب، بل أعادت الشركة من حافة الفناء وجعلت اسمها عصيًا على الانهيار لعام 2026.

ميورا وكونتاش.. ابتكار مفهوم السيارة الخارقة والتمرد البصري لعام 2026

بدأت الرحلة الحقيقية لصياغة هوية لامبورجيني مع طراز ميورا، ورغم أن طراز 350 جي تي كان أول إنتاج للشركة وبدونه لم تكن لتوجد العلامة، إلا أن ميورا هي التي حسمت مصير الشركة كصانع متخصص للسيارات الخارقة؛ إذ قدمت مفهوم المحرك الوسطي سداسي الأسطوانات لأول مرة في التاريخ، وبديلًا عن سيارات الجي تي التقليدية. 

وجاءت بعدها الأيقونة كونتاش لتحدث ثورةً بصريةً شاملةً بتصميمها الإسفيني الحاد والأبواب التي تفتح لأعلى كأجنحة المقص، وهي السيارة التي حافظت على بريق العلامة تجاريًا وجذبت الأنظار نحو إيطاليا طوال فترة السبعينيات والثمانينيات الصعبة ميكانيكيًا لعام 2026.

ديابلو ومورسيلاجو.. الصمود في وجه الإفلاس والدعم الألماني الحاسم لعام 2026

مع الدخول في حقبة التسعينيات، واجهت الشركة أزمات ماليةً طاحنةً كادت تعصف بها، لكن إطلاق طراز ديابلو، الذي يعني الشيطان، مثل طوق النجاة الحقيقي؛ حيث كانت أول سيارة من لامبورجيني تكسر حاجز سرعة 320 كيلومترًا في الساعة بفضل محركها الجبار المكون من اثنتي عشرة أسطوانة، مما أبقى الشركة جاذبةً للمستثمرين حتى استحوذت عليها أودي. 

وعقب الاستحواذ، ظهر طراز مورسيلاجو ليمثل الحقبة الأولى للتحالف الإيطالي الألماني، حيث دمج بين الشراسة الميكانيكية الإيطالية والاعتمادية الهندسية الصارمة، مؤكدًا للعالم أن الثور الهائج عاد ليستقر بقوة في القرن الحادي والعشرين.

جاياردو.. الطراز الأكثر مبيعًا وبناء الإمبراطورية المالية بحلول عام 2027

يظل طراز جاياردو هو المحرك المالي الأكبر الذي نقل لامبورجيني من شركة تصنع سيارات نادرة النشر إلى علامة تجارية ذات إنتاج تجاري واسع ومستقر؛ حيث قدمت الشركة من خلاله محركًا أصغر مكونًا من عشر أسطوانات بسعر أكثر رواجًا، لتباع منها أكثر من 14 ألف نسخة خلال فترة إنتاجها، وهو رقم قياسي مهد الطريق لاحقًا لإطلاق الطرازات الحديثة والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. 

ومع استمرار تدفق مبيعات الطرازات البديلة الهجينة في الأسواق العالمية، يتفق الخبراء على أن هذه السيارات الخمس هي الجدار الحصيني الذي منح لامبورجيني الحصانة من الاندثار بحلول عام 2027.

