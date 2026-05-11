أخبار السيارات| أقوى موديل في تاريخ لامبورجيني.. فورد يمكنها منع الحوادث قبل وقوعها

​أبهرت إم جي الأسواق بطرازها الجديد MG 7 لعام 2026، والذي جاء بتصميم "فاست باك" رياضي وأبواب بدون إطار (Frameless) مستلهمة من سيارات بورش. السيارة تعتمد على محرك تيربو سعة 1500 سي سي يولد 185 حصانًا، ومزودة بجناح خلفي كهربائي متحرك لتعزيز الثبات على السرعات العالية، مما يجعلها المنافس الأقوى في فئتها من حيث الأداء والشكل.

​في قرار تاريخي أسدل الستار على حقبة ذهبية، أعلنت تسلا رسميًّا عن إيقاف إنتاج طرازي Model S وModel X نهائيًّا. القرار جاء لتركيز الجهود التصنيعية على جيل جديد من السيارات ذاتية القيادة بالكامل (Robotaxis)، لتودع الشركة أشهر سيارتين وضعتا حجر الأساس لثورة السيارات الكهربائية في العالم منذ عام 2012.

تواجه سوبارو مأزقًا قانونيًّا بعد رفع دعاوى قضائية تتهمها بوجود عيب مصنعي في الأنظمة الكهربائية يؤدي لـ "تفريغ طفيلي" (Parasitic Drain) لبطاريات سياراتها الكهربائية والهجينة. الملاك اشتكوا من تعطل السيارات عن العمل فجأة حتى وهي متوقفة، مما دفع السلطات للتحقيق في مدى أمان وكفاءة هذه البطاريات.

​كشفت نيسان عن طراز إلجراند 2026 الجديد كليًّا، والذي يجمع بين رحابة السيارات العائلية وفخامة الطائرات الخاصة. الميني فان الجديدة تعتمد على تقنية e-POWER الهجينة من الجيل الثالث، مع مقصورة رقمية بالكامل وأنظمة أمان متطورة، لتنافس بقوة في فئة السيارات الفاخرة متعددة الأغراض.

أطلقت لامبورجيني أيقونتها الجديدة Temerario البديلة لطراز هوراكان، لتكون أقوى سيارة بمحرك V8 في تاريخها. السيارة تعمل بنظام هجين يولد قوة إجمالية تصل إلى 907 أحصنة، مع قدرة مذهلة للمحرك على الدوران حتى 10.000 دورة في الدقيقة، مما يمنحها تسارعًا من 0 إلى 100 كم في أقل من 2.7 ثانية.

​سجلت فورد براءة اختراع ثورية لنظام أمان ذكي يمكنه رصد خطر وقوع تصادم وشيك بالسيارة حتى وهي متوقفة (بدون سائق). النظام يستخدم الحساسات والكاميرات لتحريك السيارة مسافة بسيطة للأمام أو الخلف ذاتيًّا لتفادي الاصطدام بمركبة أخرى، مع إطلاق تحذيرات صوتية وضوئية لتنبيه السائق المندفع نحوها.