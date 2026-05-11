بعد 14 عامًا.. تسلا توقف إنتاج أشهر سيارتين في تاريخها للأبد

في لحظة تاريخية فارقة لعام 2026، أعلنت شركة “تسلا” عن خروج آخر نسخة من سيارتي "Model S" و"Model X" من خطوط الإنتاج في مصنع "فريمونت" بكاليفورنيا يوم أمس 10 مايو، لتنهي بذلك مسيرةً استمرت 14 عاماً للسيدان الرائدة و11 عامًا للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.

ونشرت الشركة عبر حساباتها الرسمية صوراً للنماذج الأخيرة وهي محاطة بتواقيع الموظفين، مع رمز تعبيري “تحية عسكرية” تقديرًا لهذه الطرازات التي شكلت "حجر الزاوية" في تغيير النظرة العالمية للسيارات الكهربائية، حيث أثبتت أنها يمكن أن تكون "فارهةً" وعالية الأداء في آن واحد، قبل أن يفسحا المجال للطرازات الأكثر مبيعًا "Model 3" و"Model Y".

إصدار "Signature Series" الوداعي لعام 2026 ونهاية عصر “الأبواب المجنحة”

جاءت النسخ الأخيرة ضمن إصدار خاص وحصري يُعرف بـ "Signature Series"، والذي اقتصر إنتاجه على 350 وحدة فقط (250 لـ Model S و100 لـ Model X)، وتم تخصيصه لكبار العملاء بنظام الدعوات فقط بسعر يقارب 160 ألف دولار.

وتتميز هذه النسخ الوداعية بطلاء "Garnet Red" الحصري، وشعارات "T" ذهبية، ومقصورة بيضاء فاخرة مع تطريزات ذهبية ولوحة مرقمة على لوحة القيادة (مثل 1/250). وبإيقاف "Model X"، يودع العالم أبواب "صقر" (Falcon Wing) الشهيرة التي كانت "رمزاً" للابتكار والجرأة التصميمية، بعد أن سلمت الشركة ما يقرب من 750,000 وحدة من الطرازين مجتمعين طوال مسيرتهما.

تحويل خطوط إنتاج فريمونت لصناعة "الروبوتات" والذكاء الاصطناعي لعام 2027

أكد إيلون ماسك أن إيقاف إنتاج الطرازين يمثل تحولاً استراتيجيًا للشركة نحو "مستقبل ذاتي القيادة"، حيث سيتم تحويل المساحة المخصصة لهما في مصنع فريمونت إلى خط إنتاج ضخم لروبوتات “أوبتيموس” البشرية.

ومن المقرر إقامة احتفالية رسمية لتسليم النسخ الأخيرة غداً الثلاثاء 12 مايو 2026، احتفاءً بالإرث الذي تركته هذه السيارات التي أثبتت تفوق الكهرباء تقنيًا وميكانيكيًا.

ومع دخول عام 2027، ستبقي تسلا تركيزها على التوسع في شاحنات "سايبر تراك" والجيل القادم من السيارات الاقتصادية، لتطوي صفحة "S" و"X" التي بدأت "ثورةً" لم تنطفئ شعلتها بعد.