بتهرب شحن.. سوبارو أمام القضاء بسبب بطاريات سياراتها الكهربائية

تواجه شركة “سوبارو” في مايو 2026 موجةً جديدةً من الملاحقات القانونية، حيث تم رفع دعوى قضائية جماعية أمام المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي، تتهم الشركة بشحن سيارات تعاني من خلل "تصميمي" يؤدي إلى استنزاف البطارية بشكل كامل حتى أثناء توقف السيارة.

وتزعم الدعوى أن نظام الكهرباء في موديلات عام 2021 وحتى 2025 يفشل في الدخول إلى “وضع النوم” الموفر للطاقة، مما يتسبب في سحب تيار كهربائي مستمر يؤدي لتلف البطارية "مبكرًا" وترك الملاك في مواجهة مواقف صعبة، مثل توقف السيارة "فجأةً" وسط الزحام أو فشل تشغيلها في الصباح.

تفاصيل الخلل الكهربائي والموديلات المتضررة في عام 2026

تؤكد التقارير الفنية المصاحبة للدعوى أن المشكلة لا تكمن في جودة البطاريات نفسها، بل في "برمجيات" التحكم التي تمنع الأنظمة الإلكترونية من الإغلاق التام بعد إطفاء المحرك.

وتشمل قائمة الموديلات المتضررة لعام 2026 كلاً من: (أوت باك، فورستر، ليجاسي، آسينت، وWRX).

وأفاد أحد المدعين بأن سيارته من طراز "أوت باك 2024" توقفت تماماً عن العمل أثناء القيادة، مما استدعى سحبها لمركز الصيانة، حيث تبين أن استبدال البطارية ببطارية "أكبر" لم يحل المشكلة الجوهرية، إذ ظل الاستنزاف "قائمًا" بسبب العيب الكهربائي الداخلي.

تأتي هذه التحركات القانونية في عام 2026 بعد سنوات من محاولات سوبارو تسوية قضايا مشابهة لموديلات سابقة (2015-2020)، حيث وافقت الشركة سابقاً على تمديد الضمان وتغطية تكاليف الاستبدال.

ومع ذلك، يطالب المدعون في القضية الجديدة بضرورة إيجاد حل "جذري" للمشكلة بدلاً من مجرد استبدال البطاريات التالفة بأخرى ستواجه نفس المصير.

ومع ترقب صدور أحكام قضائية جديدة بحلول عام 2027، يُنصح ملاك سوبارو بضرورة توثيق كافة حالات تعطل البطارية والاحتفاظ بفواتير الصيانة لضمان حقوقهم في حال إقرار تعويضات "شاملة" أو عمليات استدعاء رسمية لإصلاح الخلل البرمجي لعام 2026.