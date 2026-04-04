الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ليمتد بلاك.. سوبارو تطرح إصدارًا خاصًا من سيارة كروستريك الشهيرة

عزة عاطف

أطلقت شركة سوبارو إصدارًا خاصًا وجديدًا من طراز كروستريك في السوق اليابانية تحت اسم "ليمتد بلاك" وهو إصدار يركز بشكل كامل على اللمسات الجمالية الداكنة والمظهر الغامض. 

ويأتي هذا الطراز ليعزز جاذبية السيارة العائلية المدمجة من خلال تقديم حزمة تصميمية راقية وميزات تقنية إضافية دون تحميل المشتري أي زيادة في السعر مقارنة بالفئة القياسية مما يجعله خيارًا ذكيًا للباحثين عن التميز والقيمة مقابل السعر في آن واحد.

التصميم الخارجي وأناقة اللمسات السوداء

يتميز إصدار ليمتد بلاك بتغييرات بصرية تمنح السيارة مظهرًا أكثر هجومية وصلابة حيث تم استبدال جميع قطع الكروم التقليدية بلمسات سوداء داكنة تمنح الهيكل الخارجي طابعًا عصريًا. 

وشملت التعديلات الشبكة الأمامية التي أصبحت سوداء بالكامل وإطارات مصابيح الضباب والمرايا الجانبية المطلية باللون الأسود اللامع بالإضافة إلى جنوط ألمنيوم قياس 18 بوصة بتصميم خاص ولون أسود مطفي يعزز من هوية السيارة كمركبة مخصصة للمغامرات والطرق الوعرة.

المقصورة الداخلية والترقيات التقنية المجانية

لم تتوقف التعديلات عند المظهر الخارجي بل امتدت لتشمل مقصورة القيادة التي أصبحت أكثر فخامة بفضل استخدام الألوان الداكنة في كافة التفاصيل. 

وتأتي المقاعد بفرش فاخر باللون الأسود مع خياطة متباينة ولمسات من اللون الرمادي الداكن على لوحة القيادة والأبواب. 

والميزة الأبرز في هذا الإصدار هي تضمين نظام الملاحة المتطور كجزء من التجهيزات القياسية داخل شاشة العرض الضخمة وبدون أي تكلفة إضافية مما يوفر تجربة قيادة مريحة ومتصلة للسائق والركاب.

منظومة الأداء والمحرك الهجين الاقتصادي

رغم المظهر الرياضي الجريء الذي يوحي بقوة إضافية إلا أن سوبارو حافظت على منظومة الدفع الموفرة للوقود المخصصة للسوق اليابانية لضمان كفاءة الاستهلاك اليومي. 

وتعتمد السيارة على محرك e-Boxer الهجين الخفيف سعة 2.0 لتر الذي يجمع بين قوة محرك البنزين وسلاسة المحرك الكهربائي الصغير. 

وتستمر السيارة في الاعتماد على نظام سوبارو الأسطوري للدفع الرباعي المستمر الذي يضمن ثباتًا فائقًا وقدرة عالية على تجاوز المنعطفات والظروف الجوية الصعبة بكل ثقة.

تعتبر المفاجأة الأكبر في هذا الإصدار هي قرار سوبارو بتثبيت السعر ليكون مطابقًا تمامًا لسعر فئة ليمتد القياسية في اليابان رغم الإضافات الجمالية والتقنية. 

وتستهدف هذه الخطوة جذب شريحة واسعة من الشباب الذين يفضلون التصميمات "المعدلة" والمميزة من المصنع مباشرة دون الحاجة لإنفاق مبالغ إضافية. 

وبهذا الطرح تضع سوبارو معيارًا جديدًا للمنافسة في فئة الكروس أوفر المدمجة عبر تقديم حزمة متكاملة تجمع بين التصميم المبتكر والموثوقية المعهودة للعلامة اليابانية العريقة.

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

