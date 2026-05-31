الدعم متواصل.. اللجنة المصرية توفر حافلات لنقل طلاب غزة النازحين إلى لجان الامتحانات

أعلنت المعاهد الأزهرية في فلسطين توفير وسائل نقل مجانية لطلاب الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، لنقلهم من مناطق النزوح بالمحافظات الجنوبية إلى معهد الأزهر بمدينة غزة طوال فترة الامتحانات الوجاهية، في خطوة تهدف إلى دعم الطلاب وتيسير وصولهم إلى لجان الاختبارات.

وجاء ذلك تتويجًا للجهود والاتصالات المكثفة التي أجراها عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين الدكتور علي رشيد النجار على مدار شهر كامل مع عدد من المؤسسات والجهات المعنية لتأمين وسائل النقل اللازمة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وأسفرت هذه الجهود عن موافقة اللجنة المصرية على توفير ثلاث حافلات لنقل طلبة المعاهد الأزهرية من أماكن نزوحهم بالمحافظات الجنوبية إلى معهد الأزهر بمدينة غزة ذهابًا وإيابًا طوال أيام الامتحانات، حرصًا على مصلحة الطلاب وضمان استمرار مسيرتهم التعليمية.

وتقدمت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة المصرية، وعلى رأسها المدير التنفيذي معين أبو الحصين، تقديرًا لدعمهم المتواصل وحرصهم على مساندة طلبة المعاهد الأزهرية وتوفير احتياجاتهم التعليمية في ظل الظروف الراهنة.

ودعت إدارة المعاهد الطلاب إلى متابعة مجموعة "طلبة الثانوية الأزهرية 2008" عبر تطبيق واتساب للاطلاع على مواعيد الحافلات وخطوط سيرها أولًا بأول، متمنية لهم دوام التفوق والنجاح.