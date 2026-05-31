قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع دفاعي ثلاثي في سنغافورة يعيد تأكيد الشراكة الأمنية بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية
السعودية: استئناف إصدار تأشيرات العمرة اعتبارا من اليوم عبر تطبيق نسك
عمر بطيشة: الإذاعة المصرية صنعت أجيالًا وأسهمت في تشكيل وعي المستمع
مفتي الجمهورية يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج لهذا العام 1447هـ
سموتريتش يتوعد لبنان: مقابل كل مسيرة يجب إسقاط 10 مبانٍ في بيروت
الاحتلال يواصل الاستفزاز.. إسرائيل ترفع علمها على قلعة الشقيف في جنوب لبنان| فيديو
الصحة تطلق «مسار حديثي الولادة» غدا.. وتؤكد استمرار تقديم الخدمات بكامل طاقتها
الزراعة: "متبقيات المبيدات" يستقبل ويحلل أكثر من 2500 عينة خلال إجازة عيد الأضحى
المسجد النبوي يستعد لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج
عاصفة عنيفة تضرب غرب أستراليا وتقطع الكهرباء عن آلاف السكان
الرئيس الإيراني: مواجهة تحديات البلاد لا تتم من موقع المتفرج بل بحضور فعال
تصعيد إسرائيلي يستهدف قرى وبلدات جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وكالة الطاقة الذرية تبدي قلقا بالغا عقب تعرض محطة "زابوريجيا" النووية لهجوم بطائرة مسيّرة

وكالة الطاقة الذرية تبدي قلقا بالغا عقب تعرض محطة "زابوريجيا" النووية لهجوم بطائرة مسيّرة
وكالة الطاقة الذرية تبدي قلقا بالغا عقب تعرض محطة "زابوريجيا" النووية لهجوم بطائرة مسيّرة
أ ش أ

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها البالغ عقب تعرض محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية لهجوم بطائرة مسيّرة، في حادثة قالت إنها قد تهدد مبادئ الأمن والسلامة النووية المعتمدة خلال النزاعات المسلحة.

وذكرت الوكالة - في بيان لها اليوم /الأحد/ - أنها تلقت إخطارا من إدارة المحطة يفيد بأن طائرة مسيّرة استهدفت مبنى التوربينات بالمحطة؛ ما أدى إلى إحداث ثقب في أحد جدرانه، وفقاً للتقارير الواردة من الموقع.

ونقل البيان عن المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسي تأكيده على أن الحادث يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المنشآت النووية.. محذراً من أنه يقوض الركائز السبع الأساسية للأمن والسلامة النووية خلال النزاعات، كما يتعارض مع المبادئ الخمسة التي وضعتها الوكالة لحماية محطة زابوريجيا، والتي تنص بوضوح على عدم استهداف المنشآت النووية أو استخدامها في أي أعمال عسكرية.

وشدد جروسي على أن استهداف المواقع النووية "يشبه اللعب بالنار".. داعيا إلى تجنب أي أعمال قد تعرض سلامة المنشآت النووية والعاملين فيها للخطر.

وأوضح البيان أن فريق خبراء الوكالة الموجود داخل المحطة طلب تصريحا فوريا لدخول مبنى التوربينات المتضرر لمعاينة الأضرار وتقييم الوضع ميدانيا .. مشيرا إلى أن هذه تعد أول حادثة بطائرة مسيّرة تستهدف المنطقة الداخلية للمحطة منذ أبريل 2024.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستواصل متابعة التطورات عن كثب، وستعلن المزيد من التفاصيل فور تمكن فريقها من الوصول إلى الموقع وإجراء التقييم اللازم.

وتعد محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية هي أكبر محطة نووية في أوروبا، وتضم ست وحدات من مفاعلات "VVER-1000"، وتقع المحطة تحت سيطرة القوات الروسية منذ مارس 2022، فيما تتولى إدارتها شركة تابعة لمؤسسة "روساتوم" الروسية، بينما تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشر بعثة خبراء دائمة في الموقع لمراقبة أوضاع السلامة والأمن النووي.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوريجيا للطاقة النووية هجوم بطائرة مسيّرة مبادئ الأمن والسلامة النووية النزاعات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الشخص المتداول بالبحيرة: يعاني من مرض نفسي وتم إيداعه مصحة للعلاج

«الداخلية» تلقي القبض على صاحب الفيديو المثير للجدل بالبحيرة .. ووالدته تكشف مفاجأة

تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني:الأسرة تأخرت 15 ساعة

الأسرة تأخرت 15 ساعة.. تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني

الطالب بولا عماد

بابا راجل طيب وجدع.. ساعدوني أجيب حقه | استغاثة مؤثرة من طالب بعد فصل والده من عمله

الإعلامي احمد خليل

«بجامل طوب الأرض».. أحمد خليل يُثير الجدل بعد شكوى أشرف زكي

أموال البنوك

حكم العمل في البنوك وإيداع الأموال وأخذ القروض منها.. دار الإفتاء تحسم الجدل

عمر مرموش

عمر مرموش يتأخر عن بعثة منتخب مصر بسبب عقد قرانه | تفاصيل

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

محمد علي خير وتركي ال الشيخ

كيف رد تركي آل الشيخ على وصف «محمد علي خير» له بـ«الصياد»؟

ترشيحاتنا

الأضاحي

دليل المُضحي.. 10 علامات سحرية تكشف الأضحية السليمة واللحم الطازج

سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم على تراجع مقابل الجنيه

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل عامل.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

بالصور

ضبط 15 مخبزًا بلديًا مخالفًا لإنتاج خبز ناقص الوزن بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

بعد نجاح حفله بالأردن.. إيهاب توفيق يحيي حفلات عيد الأضحى

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

بنطلون مثير.. ميريهان حسين تلفت الانتباه فى أحدث ظهور لها

ميريهان حسين فىًاحدث ظهور لها
ميريهان حسين فىًاحدث ظهور لها
ميريهان حسين فىًاحدث ظهور لها

طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندية

طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندية..
طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندية..
طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندية..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد