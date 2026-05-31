اجتماع دفاعي ثلاثي في سنغافورة يعيد تأكيد الشراكة الأمنية بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية

أكد وزراء دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، مجددا التزامهم بالتعاون الأمني ​​الثلاثي، وذلك خلال اجتماع قصير عُقد في سنغافورة على هامش أعمال حوار "شانجريلا".

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، اليوم /الأحد/، أنه على الرغم من عدم إجراء محادثات رسمية بسبب ضيق الوقت، فقد اعتُبر هذا اللقاء بين وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن جيو-باك، ونظيره الأمريكي بيت هيجسيث، ونظيره الياباني شينجيرو كويزومي، بمنزلة تأكيد على التزام الدول الثلاث باستمرار التنسيق الأمني.

وأشارت الهيئة الإخبارية إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اللتين تعقدان محادثات دفاعية ثنائية خلال حوار شانجريلا، لم تعقدا اجتماعا منفصلا هذا العام.

يذكر أن آخر لقاء لقادة دفاع الدول الثلاث كان قد عقد على هامش اجتماع وزراء دفاع آسيان في ماليزيا في نوفمبر 2025، حيث أجروا أيضا اجتماعا غير رسمي.