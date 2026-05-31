فرش إيليا بسانت كاترين.. شاهدٌ حيّ على تاريخ الرهبنة وملتقى القداسة والطبيعة

تُعد منطقة «فرش إيليا» بمدينة سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء واحدة من أبرز المواقع التاريخية والدينية التي تزخر بها المنطقة، حيث تجمع بين القيمة الروحية والتراثية والطبيعية، لتشكل أحد أهم المعالم التي تجسد تاريخ الرهبنة المسيحية المبكرة في مصر.

وسُمّيت المنطقة بهذا الاسم نسبة إلى نبي الله إيليا (إلياس)، وفقًا للموروثات الدينية والتاريخية التي تشير إلى أنه أقام أو اختبأ في هذا المكان خلال رحلته هربًا من اضطهاد بني إسرائيل، الأمر الذي أكسب الموقع مكانة خاصة لدى الزائرين والباحثين في التاريخ الديني.

وتحتضن المنطقة مغارة النبي إيليا، التي تقع داخل كنيسة النبي إيليا الأثرية، وتتميز بزخارف فنية ونقوش تاريخية تعود إلى قرون عديدة، ولا تزال تحتفظ بجمالها وطابعها المعماري الفريد. وتخضع المغارة لإجراءات الحماية والحفاظ على التراث، لذلك لا تُفتح للزيارة العامة بشكل دائم.

قال صالح عوض مصور الطبيعة والدليل البدوي ان منطقة فرش اليا ذات طبيعة فريدة تجذب السياح طوال العام مشيرا الي انه لابد الترويج لتلك المنطقة السياحية البيئية الفريدة سياحيا مع ضرورة الحفاظ على طبيعتها الخلابة.

كما تضم منطقة فرش إيليا عددًا من بقايا القلالي أو القلايات، وهي الحجرات الصغيرة التي كان يستخدمها الرهبان للعبادة والتأمل والعزلة خلال فترات الرهبنة المسيحية المبكرة، ما يعكس الأهمية الدينية التي تمتعت بها المنطقة منذ القرون الأولى للمسيحية.

ومن المعالم التاريخية اللافتة بالموقع وجود سد مائي يعود إلى العصر البيزنطي، أُنشئ لحجز مياه السيول وتخزينها، في نموذج مبكر لأنظمة إدارة الموارد المائية التي اعتمد عليها سكان المنطقة والرهبان لمواجهة طبيعة البيئة الجبلية القاسية.

وتتميز فرش إيليا كذلك بثروة نباتية نادرة، إذ تنتشر بها أشجار الصنوبر المعمرة التي يُقدّر عمر بعضها بمئات السنين، لتضفي على المكان طابعًا بيئيًا فريدًا ينسجم مع المشهد الجبلي الخلاب الذي تشتهر به سانت كاترين، المصنفة ضمن أهم المحميات الطبيعية في مصر.

ويؤكد باحثون في التراث السيناوي أن منطقة فرش إيليا تمثل نموذجًا فريدًا لتداخل التاريخ الديني مع الطبيعة الجبلية، حيث لا تزال آثار الحياة الرهبانية القديمة شاهدة على حقب تاريخية متعاقبة أسهمت في تشكيل الهوية الحضارية لسانت كاترين، التي تضم عددًا من المواقع الأثرية والدينية المرتبطة بتاريخ الرهبنة المسيحية في الشرق.

وتواصل الجهات المعنية بمحافظة جنوب سيناء ومحمية سانت كاترين جهودها للحفاظ على هذه المواقع التراثية والطبيعية، باعتبارها جزءًا من الإرث الحضاري والإنساني الذي تتميز به المنطقة، ووجهة مهمة للسياحة الدينية من مختلف أنحاء العالم.