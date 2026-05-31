قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقة من أبسط المكونات.. علماء ينجحون في توليد الكهرباء من الملح ومخلفات الطعام| ما القصة؟
بعد وفاته فجأة.. حكاية عم مبارك حارس أمن معبد الكرنك الذي تصدر وسائل التواصل الاجتماعي
رئيس البرلمان الإيراني: العدو يسعى إلى تقويض وحدة البلاد عبر الضغوط الاقتصادية
ضربة قوية للبرازيل قبل مواجهة مصر.. أنشيلوتي يحسم موقف نيمار من الودية الأخيرة
خرطوش لـ"سنوسرت الثالث" ورأس "أفروديت".. إهناسيا المدينة تكشف عن كنوزها الأثرية عبر العصور
خلال إجازة عيد الأضحى.. حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة
وزير الكهرباء: سياسة تشغيل جديدة نجحت فى استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود
قاليباف: لا اتفاق مع واشنطن قبل ضمان كامل لحقوق الشعب الإيراني
ميدان للصراع منذ عهد الصليبيين.. أسرار عن قلعة الشقيف التي احتلتها إسرائيل جنوب لبنان؟
هل الحكومة سحبت مشروع قانون الأحوال الشخصية من النواب؟ اعرف الحقيقة
الداخلية تكشف تفاصيل ادعاء شخص وجود تشكيل عصابي من السيدات كبار السن يقمن بخطف الفتيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فرش إيليا بسانت كاترين.. شاهدٌ حيّ على تاريخ الرهبنة وملتقى القداسة والطبيعة

فرش اليا بسانت كاترين
فرش اليا بسانت كاترين
ايمن محمد

تُعد منطقة «فرش إيليا» بمدينة سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء واحدة من أبرز المواقع التاريخية والدينية التي تزخر بها المنطقة، حيث تجمع بين القيمة الروحية والتراثية والطبيعية، لتشكل أحد أهم المعالم التي تجسد تاريخ الرهبنة المسيحية المبكرة في مصر.

وسُمّيت المنطقة بهذا الاسم نسبة إلى نبي الله إيليا (إلياس)، وفقًا للموروثات الدينية والتاريخية التي تشير إلى أنه أقام أو اختبأ في هذا المكان خلال رحلته هربًا من اضطهاد بني إسرائيل، الأمر الذي أكسب الموقع مكانة خاصة لدى الزائرين والباحثين في التاريخ الديني.

وتحتضن المنطقة مغارة النبي إيليا، التي تقع داخل كنيسة النبي إيليا الأثرية، وتتميز بزخارف فنية ونقوش تاريخية تعود إلى قرون عديدة، ولا تزال تحتفظ بجمالها وطابعها المعماري الفريد. وتخضع المغارة لإجراءات الحماية والحفاظ على التراث، لذلك لا تُفتح للزيارة العامة بشكل دائم.

قال صالح عوض مصور الطبيعة والدليل البدوي ان منطقة فرش اليا ذات طبيعة فريدة تجذب السياح طوال العام مشيرا الي انه لابد الترويج لتلك المنطقة السياحية البيئية الفريدة سياحيا مع ضرورة الحفاظ على طبيعتها الخلابة. 

كما تضم منطقة فرش إيليا عددًا من بقايا القلالي أو القلايات، وهي الحجرات الصغيرة التي كان يستخدمها الرهبان للعبادة والتأمل والعزلة خلال فترات الرهبنة المسيحية المبكرة، ما يعكس الأهمية الدينية التي تمتعت بها المنطقة منذ القرون الأولى للمسيحية.

ومن المعالم التاريخية اللافتة بالموقع وجود سد مائي يعود إلى العصر البيزنطي، أُنشئ لحجز مياه السيول وتخزينها، في نموذج مبكر لأنظمة إدارة الموارد المائية التي اعتمد عليها سكان المنطقة والرهبان لمواجهة طبيعة البيئة الجبلية القاسية.

وتتميز فرش إيليا كذلك بثروة نباتية نادرة، إذ تنتشر بها أشجار الصنوبر المعمرة التي يُقدّر عمر بعضها بمئات السنين، لتضفي على المكان طابعًا بيئيًا فريدًا ينسجم مع المشهد الجبلي الخلاب الذي تشتهر به سانت كاترين، المصنفة ضمن أهم المحميات الطبيعية في مصر.

ويؤكد باحثون في التراث السيناوي أن منطقة فرش إيليا تمثل نموذجًا فريدًا لتداخل التاريخ الديني مع الطبيعة الجبلية، حيث لا تزال آثار الحياة الرهبانية القديمة شاهدة على حقب تاريخية متعاقبة أسهمت في تشكيل الهوية الحضارية لسانت كاترين، التي تضم عددًا من المواقع الأثرية والدينية المرتبطة بتاريخ الرهبنة المسيحية في الشرق.

وتواصل الجهات المعنية بمحافظة جنوب سيناء ومحمية سانت كاترين جهودها للحفاظ على هذه المواقع التراثية والطبيعية، باعتبارها جزءًا من الإرث الحضاري والإنساني الذي تتميز به المنطقة، ووجهة مهمة للسياحة الدينية من مختلف أنحاء العالم.

جنوب سيناء سانت كاترين فرش اليا سياحيا بيئيا الرهبنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني:الأسرة تأخرت 15 ساعة

الأسرة تأخرت 15 ساعة.. تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني

الإعلامي احمد خليل

«بجامل طوب الأرض».. أحمد خليل يُثير الجدل بعد شكوى أشرف زكي

أموال البنوك

حكم العمل في البنوك وإيداع الأموال وأخذ القروض منها.. دار الإفتاء تحسم الجدل

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

محمد علي خير وتركي ال الشيخ

كيف رد تركي آل الشيخ على وصف «محمد علي خير» له بـ«الصياد»؟

سعر الدولار

تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك اليوم

دواجن بيضاء

عودة العمل بالمزارع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

أرشيفية

ألمانيا تدق ناقوس الخطر.. خطة لإنشاء مليون ملجأ استعدادًا لأي مواجهة عسكرية

أرشيفية

وزير الجيش الإسرائيلي يتوعد لبنان باحتلال مزيد من الأراضي

تحذيرات لبريطانيا من هروب الأثرياء بسبب "ضريبة مزدوجة" على العقارات الفاخرة

تحذيرات لبريطانيا من هروب الأثرياء بسبب "ضريبة مزدوجة" على العقارات الفاخرة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟

بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda بـ 90 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه
بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه
بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه

إزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟

ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟
ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟
ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد