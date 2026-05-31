إزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بدء إنطلاق تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتي بدأت أعمالها أمس والمستمرة حتى يوم ١٩ يونيو القادم ، للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون علي الجميع.

أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت عن إزالة (٢٢) حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة إجمالية (١٦) قيراطاً، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلي أنه تم إزالة (٦) حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة ولاية «الري»، بمساحة (٣) قيراطاً ، بمركز ( كفر صقر) وإزالة (١٦) حالة تعدي على أراضٍ خاصة بالأهالي، بمساحة (١٣) قيراطاً ، بمراكز (الزقازيق- بلبيس - الحسينية - منيا القمح).

وشدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.