الفراعنة في المونديال.. منتخب مصر يصل أمريكا بعد "12 ساعة طيران" استعداداً لكأس العالم

وصلت منذ قليل بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى ولاية أوهايو بأمريكا، بعد رحلة طيران استمرّت أكثر من 12 ساعة، استعداداً لمواجهة منتخب البرازيل ودياً يوم 6 يونيو المقبل، في إطار تحضيراته لخوض بطولة كأس العالم 2026.



ويترأس بعثة المنتخب في أمريكا، خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة

مباراة مصر والبرازيل

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض أقوى تجاربه الودية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، عندما يواجه منتخب البرازيل في مباراة مرتقبة ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل خوض غمار البطولة العالمية.

وتحمل مواجهة البرازيل أهمية خاصة للجهاز الفني واللاعبين، باعتبارها البروفة الأخيرة للفراعنة قبل انطلاق مشوارهم في المونديال، حيث يسعى حسام حسن للاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية لجميع اللاعبين، وتجربة بعض الجوانب التكتيكية قبل المواجهة الرسمية الأولى في البطولة.

موعد مباراة مصر والبرازيل

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية بين منتخب مصر ونظيره البرازيلي في الواحدة صباح يوم الأحد 7 يونيو المقبل بتوقيت القاهرة، على الأراضي الأمريكية، وتحديدًا في ولاية أوهايو، ضمن المعسكر المغلق الذي يخوضه المنتخب الوطني استعدادًا لكأس العالم.

وتأتي هذه المواجهة بعد أيام قليلة من فوز منتخب مصر على روسيا بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي، والتي توج خلالها الفراعنة بكأس العاصمة الجديدة، في إطار سلسلة المباريات التحضيرية للمونديال.