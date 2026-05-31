سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك اليوم الاحد استقر على نفس عر الثلاثاء الماضي، مع استمرار اجازة البنوك.

أسعار الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 14.24 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدرهم الاماراتي اليوم الاحد 31-5-2026، ضمن نشرته الخدمية

سعر الدرهم الاماراتي في بنك التعمير والإسكان 14.22 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الاماراتي

سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في المصرف العربي 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك نكست 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه

سعر الدرهم الاماراتي اتش اس بي سي 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك البركة 14.20 جنيه للشراء و14.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في المصري الخليجي 14.20 جنيه للشراء و14.30 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي الان

سعر الدرهم الاماراتي في بنك قناة السويس 14.20 جنيه للشراء و14.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الإسكندرية 14.18 جنيه للشراء و14.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك فيصل 14.18 جنيه للشراء و14.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في ميد بنك 14.18 جنيه للشراء و14.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في أبوظبي الأول 14.18 جنيه للشراء و14.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في الامارات دبي 14.18 جنيه للشراء و14.22 جنيه للبيع.