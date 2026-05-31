ضبط أصحاب 4 مخابز استولوا على 30 جوال دقيق مدعم بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 4 مخابز بمركزى قطور وزفتى، استولوا على 30 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة ضمت مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية ، من ضبط أصحاب 4 مخابز بمركزى قطور وزفتى، استولوا على 30 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم.

وذلك بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.