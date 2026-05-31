129 جامعة في الخدمة.. الرئيس السيسي يراجع خطة تطوير منظومة التعليم العالي

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤية الوزارة وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة، والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، في ظل وجود 129 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع لجامعات أجنبية، مؤكدًا أن الرئيس شدد على أهمية استمرار تطوير المنظومة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز دور الجامعات في التدريب وتأهيل الكوادر لسوق العمل.

وأضاف أن الاجتماع استعرض محاور بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري، إلى جانب متابعة جهود التحول الرقمي وميكنة نظم العمل داخل الجامعات، حيث وجه الرئيس بتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك ملف ربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، من خلال تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير منظومة الحوافز للباحثين.

وأوضح أن الرئيس تابع أيضًا الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية التابعة لوزارة التعليم العالي، بما في ذلك تطوير عدد من المستشفيات الجامعية، إلى جانب متابعة جهود التوسع الخارجي للتعليم المصري، ومن بينها إنشاء فرع لجامعة القاهرة في إريتريا.

وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة تعزيز الشراكات الدولية، والتوسع في البرامج الأكاديمية المشتركة، ورفع تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم مكانة مصر التعليمية والبحثية عالميًا.