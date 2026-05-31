قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نسب الوفيات تصل لـ 50%.. معلومات خطيرة بشأن فيروس إيبولا
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع جامعات أجنبية
أثناء جولته.. محافظ القاهرة يرصد حريقًا في عقار بالدرب الأحمر ويبلغ الحماية المدنية
راتب الفئة الأولى.. أحمد حسن يكشف تفاصيل عقد مصطفى شوبير مع الأهلي
129 جامعة في الخدمة.. الرئيس السيسي يراجع خطة تطوير منظومة التعليم العالي
مصر تقترب من رقم قياسي جديد.. موسم القمح يحقق طفرة غير مسبوقة في التوريد
وزير الدفاع الأمريكي يشيد بدور باكستان في خفض التصعيد وتعزيز الدبلوماسية الإقليمية
الرئيس السيسي يتابع رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي
المالية: 30% زيادة فى موازنة الصحة و20% للتعليم.. نواب: الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.. والاستثمار في الانسان أولية وطنية
موعد التدريب الأول لمنتخب مصر في أمريكا
تخفيض 50 % لاشتراكات مشروع المونوريل
ضبط المتهمين بالتعدي على عامل ووالدته بـ عصا خشبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

129 جامعة في الخدمة.. الرئيس السيسي يراجع خطة تطوير منظومة التعليم العالي

السيسي
السيسي

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤية الوزارة وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة، والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، في ظل وجود 129 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع لجامعات أجنبية، مؤكدًا أن الرئيس شدد على أهمية استمرار تطوير المنظومة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز دور الجامعات في التدريب وتأهيل الكوادر لسوق العمل.

وأضاف أن الاجتماع استعرض محاور بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري، إلى جانب متابعة جهود التحول الرقمي وميكنة نظم العمل داخل الجامعات، حيث وجه الرئيس بتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك ملف ربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، من خلال تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير منظومة الحوافز للباحثين.

وأوضح أن الرئيس تابع أيضًا الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية التابعة لوزارة التعليم العالي، بما في ذلك تطوير عدد من المستشفيات الجامعية، إلى جانب متابعة جهود التوسع الخارجي للتعليم المصري، ومن بينها إنشاء فرع لجامعة القاهرة في إريتريا.

وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة تعزيز الشراكات الدولية، والتوسع في البرامج الأكاديمية المشتركة، ورفع تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم مكانة مصر التعليمية والبحثية عالميًا.

محمد الشناوي التعليم العالي الجامعات المصرية دوليًا السيسي الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

الإعلامي احمد خليل

«بجامل طوب الأرض».. أحمد خليل يُثير الجدل بعد شكوى أشرف زكي

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

دواجن بيضاء

عودة العمل بالمزارع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

محمد علي خير وتركي ال الشيخ

كيف رد تركي آل الشيخ على وصف «محمد علي خير» له بـ«الصياد»؟

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

إسلام ذكي

بعد استغاثة نادر نور | إسلام زكي يكشف معاناته ويفتح النار على نجوم الغناء .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

وزير الثقافة اللبناني

وزير الثقافة اللبناني: مدينة صور تواجه خطرًا يهدد إرثها العالمي

لبنان

خبير عسكري: التصعيد في لبنان يحمل رسائل سياسية وعسكرية والضغط يتزايد على الداخل اللبناني

نتنياهو

نتنياهو: أولويتنا تقويض قدرة حزب الله على تهديد شمال إسرائيل

بالصور

طريقة عمل شاورما الجمبري

طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري

1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟

الكبدة
الكبدة
الكبدة

بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda بـ 90 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه
بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه
بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه

فيديو

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 | التعليم للطلاب: الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد