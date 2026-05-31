تحت إشراف بيطري كامل.. المجازر الحكومية تستقبل 35 ألف أضحية في عيد الأضحى

تحرص الحكومة على توفير بيئة آمنة وصحية لأداء الأضحية بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وفي هذا الإطار، شهدت المجازر الحكومية على مستوى المحافظات الـ 27 إقبالًا كبيرًا خلال أيام العيد، حيث تم نحر أكثر من 35 ألف أضحية داخل المجازر الحكومية وتحت إشراف بيطري كامل، في خطوة تعكس تنامي وعي المواطنين بأهمية الذبح داخل المنشآت الرسمية المعتمدة والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

أكدت الدكتورة حنان قرني، مدير عام المجازر، أن المجازر الحكومية استقبلت خلال عيد الأضحى المبارك هذا العام أكثر من 35 ألف أضحية من مختلف أنواع الماشية، مشيرة إلى أن الإقبال على الذبح داخل المجازر المعتمدة يعكس ارتفاع وعي المواطنين بأهمية الذبح الآمن والصحي.

وقالت مدير عام المجازر، خلال مداخلة هاتفية، مع سارة سامي ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد إن إجمالي الأضاحي التي تم ذبحها داخل المجازر الحكومية بلغ 35 ألفًا و514 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، مؤكدة أن جميع المجازر على مستوى الجمهورية فتحت أبوابها مجانًا أمام المواطنين طوال أيام العيد.

وأضافت أن الذبح داخل المجازر يحقق فوائد صحية وبيئية كبيرة، حيث يحد من انتشار المخلفات والدماء في الشوارع ويقلل من مخاطر انتقال الأمراض والحشرات، فضلًا عن ضمان خضوع الأضاحي للكشف البيطري قبل الذبح وبعده للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت أن اللجان البيطرية تمكنت من رصد بعض الحالات المرضية بين الأضاحي خلال فترة العيد، وتم إعدامها والتخلص منها بالطرق الصحية المعتمدة حفاظًا على صحة المواطنين، مشيرة إلى أن أصحاب تلك الأضاحي أبدوا تعاونًا وتفهمًا للإجراءات المتبعة.

وفيما يتعلق بسلامة اللحوم بعد الذبح، شددت الدكتورة حنان قرني على ضرورة ترك اللحوم لمدة لا تقل عن 4 ساعات في مكان جيد التهوية قبل حفظها أو توزيعها، مؤكدة أن تعبئة اللحوم وهي ساخنة قد يؤدي إلى فسادها حتى مع تخزينها داخل الفريزر.

كما أوضحت أن علامات سلامة اللحوم تشمل اللون الأحمر الوردي الطبيعي، والملمس المتماسك، والرائحة المقبولة، محذرة من استهلاك اللحوم التي تصبح لزجة أو ذات رائحة غير طبيعية، باعتبارها مؤشرات على فسادها.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما تم ذبحه من الأضاحي داخل المجازر الحكومية المعتمدة على مستوى الجمهورية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والذي بلغ 35,514 أضحية، تم ذبحها للمواطنين مجاناً تحت إشراف بيطري كامل، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة وضمان سلامة اللحوم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للهيئة العامة للخدمات البيطرية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المجازر الحكومية، وتقديم خدمات الكشف والفحص والإشراف البيطري على الأضاحي طوال أيام العيد.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن المجازر الحكومية قد استقبلت خلال رابع أيام العيد 5,942 أضحية، ليبلغ بذلك إجمالي المذبوحات خلال أيام العيد 35,514 أضحية، تشمل: 21,278 رأس أبقار، و7,347 رأس أغنام، و5,992 رأس جاموس، و550 رأس ماعز، و347 رأساً من الجمال.

وأكد رئيس الهيئة أن هذا الإقبال الكبير يعكس تزايد وعي المواطنين بأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة، لما توفره من رقابة بيطرية متكاملة تضمن سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن دورها في الحد من الذبح العشوائي والحفاظ على البيئة.

وأشار إلى استمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني على المجازر وأسواق الماشية ومنافذ بيع اللحوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية وحماية صحة المواطنين.